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Tümer en medyatik dördüncü CHP'li oldu

22 Ocak 2017 Pazar, 09:25
Tümer en medyatik dördüncü CHP'li oldu
Tümer en medyatik dördüncü CHP'li oldu
- CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, basında en çok yer alan dördüncü milletvekili oldu

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinin basında yer alma çokluğuyla ilgili yapılan araştırmada, Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer en çok haberi yayınlanan dördüncü CHP milletvekili oldu.
İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir medya takip ajansının verilerine dayanarak genel merkeze sunduğu araştırmaya göre, ülke genelinde en çok haberi yayınlanan CHP'li, 73 bin 573 haberle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Kılıçdaroğlu'nu 7 bin 163 haberle eski genel başkan, Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 5 bin 889 haberle Grup Sözcüsü, Manisa Milletvekili Özgür Özel izledi. Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ise 4 bin 781 haberle en çok haberi yayınlanan dördüncü CHP milletvekili olma başarısı gösterdi.
Tümer'i 4 bin 724 haberle İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 4 bin 642 haberle Grup Sözcüsü Selin Sayek Böke, 4 bin 115 haberle Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 3 bin 777 haberle Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 3 bin 671 haberle Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve 3 bin 633 haberle Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer izledi.
Milletvekili olarak yaptığı çalışmaları basın yoluyla en iyi duyurabilen CHP milletvekilleri arasına giren Tümer, tüm basın kuruluşlarına ve emekçilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.
(NPR-Y)

22.01.2017 09:29:44 TSI
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