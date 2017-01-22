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Manisalı çocuklara karne hediyesi

22 Ocak 2017 Pazar, 09:31
Manisalı çocuklara karne hediyesi
Manisalı çocuklara karne hediyesi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Hayvanat Bahçesi Müzikali Tatilde 2' adlı tiyatro oyunu çocuk izleyicilerle buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün çocuklara karne hediyesi olarak sahnelenen oyun minikler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün miniklere karne hediyesi olarak, 'Hayvanat Bahçesi Müzikali Tatilde 2' adlı çocuk oyunu Kültür Merkezi Lale Salonu'nda sahnelendi. Oyunu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da izleyerek çocukların eğlencesine ortak oldu. Oyunda Sevimli Ayı Winny ile arkadaşları, Tiggy, Tavşan, Eeyo, Aslan, Arı ve Kedi ile çıktığı yolculuğu anlatılıyor.

Oyun tüm ilçelerde sahne alacak
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün çocuklara karne hediyesi olarak verdiği çocuk oyunu tüm ilçelerde sahnelenecek. 21 Ocak'ta Turgutlu'da, 22 Ocak'ta Saruhanlı ve Gölmarmara'da, 23 Ocak'ta Alaşehir ve Sarıgöl'de, 24 Ocak Salı günü Ahmetli ve Salihli'de, 25 Ocak'ta Kula ve Selendi'de, 26 Ocak'ta Köprübaşı ve Demirci'de, 27 Ocak'ta Gördes ve Akhisar'da, 28 Ocak tarihinde de Kırkağaç ve Soma'da sahne alacak oyun minik izleyicileri ile buluşacak.
(SC-Y)

22.01.2017 09:36:16 TSI
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