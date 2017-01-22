YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisalı çocuklara karne hediyesi

Manisalı çocuklara karne hediyesi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Hayvanat Bahçesi Müzikali Tatilde 2' adlı tiyatro oyunu çocuk izleyicilerle buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün çocuklara karne hediyesi olarak sahnelenen oyun minikler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün miniklere karne hediyesi olarak, 'Hayvanat Bahçesi Müzikali Tatilde 2' adlı çocuk oyunu Kültür Merkezi Lale Salonu'nda sahnelendi. Oyunu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da izleyerek çocukların eğlencesine ortak oldu. Oyunda Sevimli Ayı Winny ile arkadaşları, Tiggy, Tavşan, Eeyo, Aslan, Arı ve Kedi ile çıktığı yolculuğu anlatılıyor.



Oyun tüm ilçelerde sahne alacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün çocuklara karne hediyesi olarak verdiği çocuk oyunu tüm ilçelerde sahnelenecek. 21 Ocak'ta Turgutlu'da, 22 Ocak'ta Saruhanlı ve Gölmarmara'da, 23 Ocak'ta Alaşehir ve Sarıgöl'de, 24 Ocak Salı günü Ahmetli ve Salihli'de, 25 Ocak'ta Kula ve Selendi'de, 26 Ocak'ta Köprübaşı ve Demirci'de, 27 Ocak'ta Gördes ve Akhisar'da, 28 Ocak tarihinde de Kırkağaç ve Soma'da sahne alacak oyun minik izleyicileri ile buluşacak.

(SC-Y)



22.01.2017 09:36:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER