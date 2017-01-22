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Türkiye Beyazay Derneği Doğu Akdeniz Bölge İstişare Toplantısı

- Türkiye Beyazay Derneği Doğu Akdeniz Bölge Başkanlığına Kasım Pamuk getirildi

- Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı lokman Ayva, esas hedeflerinin engelli bireylerinde engelsizler kadar toplum içinde tek başına yaşayabilmelerine uygun bir zemin hazırlamak olduğunu belirtti

- Pamuk: "Bu hizmet kervanında adeta bir seferberlik ruhuyla hareket edeceğiz"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Türkiye Beyazay Derneği Doğu Akdeniz Bölge Başkanlığına Kasım Pamuk getirildi.

Türkiye Beyazay Derneği Doğu Akdeniz Bölge İstişare Toplantısı için Adana'ya gelen Genel Başkan Lokman Ayva beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Turgut Vural, Genel Koordinasyon Kurulu Üyesi Ayşe Böhürler Doğu Akdeniz Bölge Başkanı Kasım Pamuk ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Emin Mülayim ile birlikte Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Valilik ziyaretinin ardından Evliya Çelebi Uygulama Oteli'ndeki Doğu Akdeniz Bölge İstişare Toplantısına geçildi. Türkiye'nin 72 vilayetinde dernek şubesinin olduğunu belirten Lokman Ayva, illeri de kendi aralarında bölgelere ayırarak, Türkiye'de 10 bölge başkanlığı altında faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Toplantıya Doğu Akdeniz Bölgesi İl Başkanları ile Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nazan Koluman da katıldı.

Türkiye Beyazay Derneği kuruluş tarihçesi ile kısa bir tanıtımını yaparak, örgütlenme modelini anlatan Lokman Ayva, "72 ilde şubelerimiz ve 12 ülkede temsilciliklerimiz var. Türkiye'de 10 bölge başkanlığımız var. Derneğimizin yeni oluşturulan Doğu Akdeniz Bölge Başkanlığına da Kasım Pamuk atanmıştır. Bu bölgeye Adana, Mersin, Osmaniye, Kilis, Kahramanmaraş ve Hatay illeri bağlanmıştır" dedi

Esas hedeflerinin engelli bireylerinde engelsizler kadar toplum içinde tek başına yaşayabilmelerine uygun bir zemin hazırlamak olduğunu söyleyen Ayva, "Engellilere karşı olan ön yargının sebebini anlamaya çalıştığımızda engelsiz bireylerin bu konuya yabancı olduklarını gördük. Bunun için iletişim ve bazı projelerle insanlarda bir aşinalık yaratmaya çalışıyoruz. En son engelli ve engelsiz bireylerin birlikte yaşadığı "Aşmak İçin Hareket" projesini başlattık" diye konuştu.

Genel Koordinasyon Kurulu Üyesi Ayşe Böhürler ise yaptığı konuşmada, "Derneğimiz engellilere yönelik politika geliştirilmesi için önderlik yapmaktadır. Ülke genelinde engelli bireylere ait istatistikler konusunda ciddi bir eksiklik var. Bir veri bankası oluşturulması gerekmektedir" dedi

Doğu Akdeniz Bölge Başkanı olarak atanan Kasım Pamuk da, engelli vatandaşların ihlal edilen hakları ve ihmal edilen ihtiyaçları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hizmet kervanında adeta bir seferberlik ruhuyla hareket edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin topluma entegrasyonu için farkındalık oluşturulmalıdır. Engelli kardeşlerimize yönelik bakış açısının, zihniyetin kökten değişmesi gerekiyor. Kimimiz sağlık ve varlık içinde şükür sınavında iken kimimiz de hastalık ve yokluk içinde sabır sınavındayız, ve her birimiz birbirimizle de sınanmaktayız. Bu dünyada bize bahşedilen tüm imkanlar hepimizindir.Engelli kardeşlerimize yönelik yapılan ve yapılması gereken çalışmaları bir lütuf olarak değil, hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendirmeliyiz."

Engellilerin eğitimi kadar engelli olmayanların eğitilmesinin önemini belirten Prof. Dr. Nazan Koluman ise, "Engelli çocukların, okul öncesi, ilk öğretim, lise ve yüksek öğrenim aşamasında engelli eğitimi konusunda yetkin eğitimciler tarafından eğitilmesi gerekir. Eğitimci ve akademisyenlere de pedagojik formasyon sırasında engelli bireylere yönelik eğitimlerin verilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan il müdürlerinin ise kendi hizmet alanlarında üzerlerine düşeni yapmaya ve Türkiye Beyazay Derneği ile birlikte projeler gerçekleştirmeye hazır olduklarını belirten konuşmalarından sonra toplantı sona erdi.

(ADN-Y)



22.01.2017 09:47:18 TSI

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