22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' dediler

22 Ocak 2017 Pazar, 09:46
Bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' dediler
Bir ömür boyu mutluluğa 'Evet' dediler

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'da uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra Akarlar İnşaat'a geçen Mehmet-Zarife Akar çiftinin oğulları Musa Akar, Servet-Nermin Semiz çiftinin kızları Mehtap Semiz (Akar) ile muhteşem bir düğünle dünya evine girdi.
Kına gecesini Anemon Hotel'de gerçekleştiren Mehtap-Musa çiftçi, düğünlerini ise Arena Düğün Salonunda yaptı. Genç çifti bu mutlu günlerinde AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur ve İdris Avşar, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Manisa Girişimci İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Aslan Yılmaz, Manisa Medya TV Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Polat, Manisa İş-Kur İl Müdürü Sinan Aktaş, Manisa Kalıp ve Makina İmalatçıları Birliği (MAKİM) Başkanı Abdurrahim Arslan, Manisa Medya TV Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Akar, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, iş dünyası, sanayiciler, basın mensupları ve genç çiftin yakınları katıldı.
6 şahitli nikah
Katılımın oldukça yüksek olduğu düğün merasiminde genç çiftin nikahını Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur kıyarken şahitliklerini ise AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Abdullah Polat, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Halil Özkan yaptı. Baybatur, evlilik cüzdanını geline vererek, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. MHP İl Başkanı Erkan Öztürk ile Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur Mehtap ile Musa çiftine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ederken, dansla başlayan düğün gece boyunca halaylarla devam etti.
(SC-Y)

22.01.2017 09:51:19 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Manisalı çocuklara karne hediyesi
YEREL

MANİSALI ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ
Yunusemre galibiyet serisini sürdürüyor
YEREL

YUNUSEMRE GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Turgutlu'da av köpeğini vuran zanlı yakalandı
YEREL

TURGUTLU'DA AV KÖPEĞİNİ VURAN ZANLI YAKALANDI
Av tüfeğiyle köpeği öldürdü
YEREL

AV TÜFEĞİYLE KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
YEREL

VOLEYBOL: VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Manisa merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Manisa'daki terör operasyonları
YEREL

MANİSA'DAKİ TERÖR OPERASYONLARI
Kur'an'la bir saat baş başa geçirdiler
YEREL

KUR'AN'LA BİR SAAT BAŞ BAŞA GEÇİRDİLER
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Meclisteki kadın vekillerin kavgası
YEREL

MECLİSTEKİ KADIN VEKİLLERİN KAVGASI
Sarıgöl'de huzur operasyonu
YEREL

SARIGÖL'DE HUZUR OPERASYONU
MAGİDER, Alaşehir'e çocuk oyun alanı kazandırdı
YEREL

MAGİDER, ALAŞEHİR'E ÇOCUK OYUN ALANI KAZANDIRDI
Genç MÜSİAD yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
YEREL

GENÇ MÜSİAD YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
Sanatçılardan büyükşehire teşekkür
YEREL

SANATÇILARDAN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR
Sarıgöl'ün yeni mezbahası tamamlandı
YEREL

SARIGÖL'ÜN YENİ MEZBAHASI TAMAMLANDI
Verem ihmal edilirse ölümcül olabilir
YEREL

VEREM İHMAL EDİLİRSE ÖLÜMCÜL OLABİLİR
Kaymakam Güven AK Partilileri ağırladı
YEREL

KAYMAKAM GÜVEN AK PARTİLİLERİ AĞIRLADI
Kitap aşığı muhtar
YEREL

KİTAP AŞIĞI MUHTAR
Başkan Karaçoban da sahne aldı
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN DA SAHNE ALDI
Manisa'daki terör operasyonları
YEREL

MANİSA'DAKİ TERÖR OPERASYONLARI