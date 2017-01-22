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Muratpaşa Belediyesi'nden 97 yaşındaki Bekir Dede'ye tırabzan

22 Ocak 2017 Pazar, 09:52
Muratpaşa Belediyesi'nden 97 yaşındaki Bekir Dede'ye tırabzan
Muratpaşa Belediyesi'nden 97 yaşındaki Bekir Dede'ye tırabzan

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, yürüme zorluğu çeken ve komşuları aracılığıyla Turunç Masa'ya ulaşan 97 yaşındaki Bekir Özen'in evinin tırabzanlarını yaptı.

Bekir Özen, Altındağ Mahallesi'nde bir apartman dairesinde tek başına yaşıyor. İlerleyen yaşına rağmen sağlıklı görünen Özen, bir süre önce sol ayağında artan ağrılar nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kaldı. Özen, bir süre gördüğü fizik tedavinin ardından ağrıları hafifledi. Ancak Özen, merdiven inip çıkmakta yaşadığı zorluğun üstesinden gelemedi. Merdivenleri ancak yoldan geçenlerin, apartmandan çıkanların yardımıyla inip çıkabilen Özen, için komşuları Muratpaşa Belediyesi'ne ulaştı. Komşuları, Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi aracılığıyla 'Bekir Dede'leri için hem apartman hem de evinin giriş merdivenlerine tırabzan yapılmasını istedi.
Talep üzerine harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptığı incelemenin ardından 97 yaşındaki Özen'in evinden, kimsenin yardımı olmaksızın çıkıp mahallede rahatça gezebilmesini sağlayacak tırabzanların yapılacağı yerleri belirledi. Bir gün içinde tırabzanları yerleştiren ve boya işlerini tamamlayan Muratpaşa Belediyesi ekipleri, Bekir Dede'nin kapısını çaldı. Tırabzanlara tutunarak apartmanın giriş katında bulunan evinin merdivenlerini inen Özen, apartmanın girişindeki tırabzanları da denedi. Muratpaşa Belediyesi'yle yeniden sokağa çıkma özgürlüğüne kavuşan Bekir Özen, ekiplere teşekkür ederken, "Belediyeye gidip Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür etmek istiyorum ama ayaklarım izin vermiyor. Çok yürüyemiyorum" dedi.
(AA-İA-Y)

22.01.2017 09:57:56 TSI
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