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Kuşadası Belediye Tiyatrosu 2 yaşında



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediye Tiyatrosu ikinci kuruluş yıldönümünü İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir kokteylle kutladı. Kutlamada Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde kurulan çocuk, gençlik ve kadın tiyatrosu kursiyerleri tarafından doğaçlama bir performans sergilenirken, Gençlik Tiyatrosu kursiyerleri ise bir müzik dinletisi verdi.

18 Ocak 2015 tarihinde yapılan oyuncu seçmelerinin ardından çalışmalarına başlayarak iki yıl içerisinde sergiledikleri 7 tiyatro oyunu ile büyük bir beğeni kazanan Kuşadası Belediye Tiyatrosu ikinci yaşını kutladı. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahneledikleri "Varyete Sanatçıları" isimli oyunla perdelerini açan Kuşadası Belediye Tiyatrosu, Anne, Yaşasın Kavuniçi, İdeal ve İnsanlık, Işık Görünüyor, İnsan Doğayla Yaşar, Küçük Sakar Cadı ve Entrikalı Dolap Komedyası isimli oyunlarla farklı yaş gruplarından binlerce Kuşadalıyı tiyatro ile buluşturdu.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun ikinci kuruluş yıldönümü kokteyline meclis üyeleri, kursiyerler ve kursiyerlerin aileleri ile birlikte sanatseverler katıldı. Kokteylde Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun iki yılının anlatıldığı slayt gösterisinin ardından Kuşadası Belediyesi Çocuk, Gençlik ve Kadın Tiyatrosu kursiyerleri tarafından sergilenen doğaçlama performans beğeni ile izlendi. Gençlik Tiyatrosu kursiyerleri tarafından verilen müzik dinletisi ise kutlamaya renk kattı.

Kutlamada konuşan Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Nurten Helik, kurulduğu günden bu yana 7 oyun sergileyen Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun ikinci yaşını kutluyor olmanın coşkusunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek gelecek sezon için daha iddialı olduklarını söyledi. Helik "Sezon başında aldığımız karar ile bir çocuk ve yetişkin oyunu çıkarmayı hedefledik. Bu doğrultuda sezon boyunca yapılan çalışmalar sonucu Küçük Sakar Cadı adlı oyunumuz 8 Ekim 2016 tarihinde çocuklar ile buluştu. Ardından Entrikalı Dolap Komedyası isimli yetişkin oyunumuz ile 18 Kasım 2016 tarihinde seyirci karşısına çıktık. Aynı zamanda Çocuk Tiyatrosu ve Gençlik Tiyatrosu kurmak için seçmeler yaptık. Yapılan seçmelerle Yetişkin, Kadın, Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu olmak üzere 170 kişiden oluşan kocaman bir aile olduk. Bu süreçte bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Özer Kayalı'ya, Belediye Başkan Yardımcılarımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

(ZH-MB-Y)



22.01.2017 09:59:27 TSI

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