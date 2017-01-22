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Kuşadası'nda trafik kazası, 1 yaralı

22 Ocak 2017 Pazar, 09:56
Kuşadası'nda trafik kazası, 1 yaralı
Kuşadası'nda trafik kazası, 1 yaralı
- Araç sürücüsü kazada ters dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldu

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Selçuk karayolunda meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Harun Kızıltoprak yönetimindeki 35 AF 9917 plakalı özel otomobil aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak bölünmüş yolda takla attı. Kaza sırasında tretuarlara çarparak ters dönen araç sürücüsü Harun Kızıltoprak, şans eseri kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
(ZH-MB-Y)

22.01.2017 10:00:56 TSI
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