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Muratpaşa'da 'Alyazma' eğitimleri devam ediyor



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin kadına yönelik şiddete 'Dur' demek için oluşturduğu Alyazma Grubu 'Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet Eğitimi' başlıklı eğitimleri devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin yerelde toplumsal cinsiyet eşitliği sağlayarak kadın sorunlarının çözümünde farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturduğu Alyazma Grubu'nun toplumsal cinsiyet ve şiddet başlıklı eğitim toplantıları devam ediyor. Psikolog Kıvılcım Selen Sayar ve sosyolog Özlem Ünder tarafından verilen eğitimlerin sonuncusu Hacı Bektaş ve Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Derneği Antalya şubeleri Kadın Kolları'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, uzmanlar kadına yönelik şiddetin sistematik bir şekilde normalleştirme sürecine tabi tutulduğunun altını çizdi.

(AA-



22.01.2017 10:02:47 TSI

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