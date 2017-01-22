22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Vekili Erat muhtarlarla bir araya geldi

22 Ocak 2017 Pazar, 10:17
Başkan Vekili Erat muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Vekili Erat muhtarlarla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Kenan Çakır
AĞRI (İHA)  Ağrı'nın Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, muhtarlarla bir araya geldi.
Tutak Belediye Oteli'nde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Vekili Erat, belediye imkanlarının bundan sonra sadece Tutak halkı için kullanılacağını söyledi. Kaymakamlık ve belediye olarak hizmet konusunda gereken hassasiyeti ve özeni göstereceklerini dile getiren Erat, ardından muhtarlara vatandaşlara söz verdi. Muhtarların isteklerine tek tek cevap veren Erat, sorunların çözümü için her türlü çabayı sarf edeceklerini söyledi. Erat, katılımlarından dolayı muhtarlara ve vatandaşlara teşekkür etti.
(MSA-Y)

22.01.2017 10:21:48 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da terör operasyonu
YEREL

AĞRI'DA TERÖR OPERASYONU
FETÖ'nün darbe girişimine yönelik soruşturma
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE YÖNELİK SORUŞTURMA
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Karabulut atandı
YEREL

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE PROF. DR. KARABULUT ATANDI
Küpkıran Kayak Merkezi'nde sömestir tatili yoğunluğu
YEREL

KÜPKIRAN KAYAK MERKEZİ'NDE SÖMESTİR TATİLİ YOĞUNLUĞU
Ağrı'da terör operasyonu
YEREL

AĞRI'DA TERÖR OPERASYONU
Askıda ekmeğe rekor destek
YEREL

ASKIDA EKMEĞE REKOR DESTEK