22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kapanca sokakta çalışmalar sürüyor

22 Ocak 2017 Pazar, 10:27
Kapanca sokakta çalışmalar sürüyor
Kapanca sokakta çalışmalar sürüyor

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Tarih Koridoru Projesi'nin en önemli ayaklarından birini oluşturan Kapanca sokaktaki çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.
İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Akçakoca mahallesinde yer alan Kapanca sokaktaki sağlıklaştırma çalışması Şubat sonuna kadar tamamlanmış olacak.
Yetkililer, 19. Yüzyıl sivil mimari örneklerinin yoğun olduğu Kapanca sokakta şimdiye kadar 6 tescilli sivil mimarlık örneği yapı, 1 adet tescilli çeşme, 1 adet tescilli su sarnıcının restorasyon çalışmaları tamamlandığını belirterek, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında 3 bin 610 metrekarelik alanda çalışma yapıyoruz. Kapanca sokakta tamamlanan restorasyon ve cephe iyileştirme çalışmalarının ardından sokağın üstyapı düzenlemeleri yapılmaktadır. Yollar sokağın tarihine özgü olan Arnavut kaldırımı taşlarıyla kaplanmakta, mevcut bahçe duvarları, bahçe korkulukları yenilenmektedir. Ayrıca sokak özel gömme aydınlatmalarla da aydınlatılacaktır. Çalışmalar tamamlandığında Kapanca sokak, buram buram tarihi kokacak" dediler.
(RFK-Y)

22.01.2017 10:32:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kerpe mesire alanı yaza hazırlanıyor
YEREL

KERPE MESİRE ALANI YAZA HAZIRLANIYOR
Büyükşehir'den sağlıklı iletişim eğitimi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN SAĞLIKLI İLETİŞİM EĞİTİMİ
Skyreporter Dergisi'nden İzmit Belediyesi'ne ödül
YEREL

SKYREPORTER DERGİSİ'NDEN İZMİT BELEDİYESİ'NE ÖDÜL
Kocaeli'deki çifte cinayet
YEREL

KOCAELİ'DEKİ ÇİFTE CİNAYET
Emlakçılardan &quot;konut alan yabancılara vatandaşlık&quot; açıklaması
YEREL

EMLAKÇILARDAN "KONUT ALAN YABANCILARA VATANDAŞLIK" AÇIKLAMASI
Okul harçlıklarını Halepliler için biriktirdiler
YEREL

OKUL HARÇLIKLARINI HALEPLİLER İÇİN BİRİKTİRDİLER
KTO Başkanı Moralı, 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

KTO BAŞKANI MORALI, 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Büyükşehir'de Özel Güvenlik ihalesi yapıldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DE ÖZEL GÜVENLİK İHALESİ YAPILDI
Öğrenciler harçlıklarını Halep'e bağışladı
YEREL

ÖĞRENCİLER HARÇLIKLARINI HALEP'E BAĞIŞLADI
Engelli Gülşah, Başkan Karaosmanoğlu'nu resmetti
YEREL

ENGELLİ GÜLŞAH, BAŞKAN KARAOSMANOĞLU'NU RESMETTİ
Kocaeli'de 5 oyun izleyiciyle buluşacak
YEREL

KOCAELİ'DE 5 OYUN İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
Kefken Limanı'nda çevresi düzenlemesi yapıldı
YEREL

KEFKEN LİMANI'NDA ÇEVRESİ DÜZENLEMESİ YAPILDI
Kocaeli'deki cinayet
YEREL

KOCAELİ'DEKİ CİNAYET