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Taraftar grupları kan bağışlıyor

22 Ocak 2017 Pazar, 10:31
Taraftar grupları kan bağışlıyor
- Kızılay'dan "Taraftarların Kan Kardeşliği" kampanyasına destek çağrısı

ADANA (İHA) - Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana'daki tüm taraftar gruplarını, "Taraftarların Kan Kardeşliği" adı altında 25 Ocak'ta gerçekleştirilecek dev kan bağışı kampanyasına destek olmaya çağırdı.
Saygılı, yaptığı açıklamada, kan bağışı kampanyalarının, ihtiyaç halinde hazır olması gereken kanın stoklarda yeterli seviyede bulunabilmesi için son derece önemli olduğunu belirtti. Saygılı, "Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş'ın himayelerinde; Adanaspor, Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş taraftar gruplarının yanı sıra Adana'daki tüm spor dallarında ve tüm takımlara gönül vermiş Kızılay dostu takım ve taraftarlarının içinde bulunduğu geniş bir organizasyonu birlikte icra edeceğiz" dedi.
Tüm Adanalıları Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Ticaret Odası iş birliği ile organize edilen "Taraftarların Kan Kardeşliği" adlı kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet eden Saygılı, etkinliğin, Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda, 09.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini kaydetti.
Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana'nın, Türkiye'de kan ihtiyacının karşılanması konusunda 2016 yılında düzenlediği etkinliklerle Türkiye birincisi olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Ülke genelinde kan stoklarımızın azalmasına duyarsız kalmayan taraftar derneklerimizle el ele gönül gönüle vererek, 'taraftarların kan kardeşliği' sözünden hareketle kampanyamızı şölen ve düğün havasında gerçekleştirmek istiyoruz."
Bağışçı sayısını artırabilmek için halkın en yoğun bulunduğu noktalara ulaşmaya çalıştıklarını belirten Saygılı, "Bu tür bağış etkinlikleri ile amacımız, en kısa sürede en fazla kişiye ulaşmak. Tüm Adanalı hemşehrilerimizden ve taraftar gruplarımızdan kan bağışı kampanyamıza destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
(ADN-Y)

22.01.2017 10:36:48 TSI
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