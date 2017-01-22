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Büyükşehir'den sağlıklı iletişim eğitimi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ambulans birimi çalışanlarına sağlıklı iletişim eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın hizmet içi eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü ve Ambulans Hizmetleri Biriminde görev yapan personele yönelik ''Sağlıkta İletişim'' eğitimi verildi. Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tümay Mercan verdi.

Eğitimler hakkında bilgiler veren öğretim görevlisi Tümay Mercan, "Özellikle vatandaşla doğrudan iletişime geçen birimler belediyenin dış yüzü olması nedeniyle bir kişinin yapacağı hata tüm kurumu etkileyebilir'' dedi. Mercan, doğru bir mesajın söylenen değil anlaşılan olduğunu ve iletişimde verdiğimiz mesajın açık, net ve anlaşılabilir olması gerektiğini ifade etti.

(RFK-Y)



22.01.2017 10:39:16 TSI

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