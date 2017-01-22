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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kerpe mesire alanı yaza hazırlanıyor

22 Ocak 2017 Pazar, 10:35
Kerpe mesire alanı yaza hazırlanıyor
Kerpe mesire alanı yaza hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra Kerpe'de oluşturulan bungalovlu mesire alanında son çalışmalar yapılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Kandıra Kerpe'de mesire alanı oluşturuldu. İçerisinde 13 adet bungalovun bulunduğu mesire alanın tamamlanması için son çalışmalar yapılıyor. Mesire alanı yaz sezonunda vatandaşlara hizmet verecek. 13 bin metrekare alan içerisine inşa edilen bungalov tipi evlerde, toplam 130 kişi konaklayabilecek. Vatandaşların piknik yapabilecekleri, sosyal donatıların yer aldığı mesire alanı yaz aylarında turizm potansiyeli yüksek olan Kerpe'nin cazibe merkezi olacak. A tipi mesire alanı ve çevre düzenlemesi kapsamında, 1 adet kafeterya, mescit, bay bayan engelli tuvalet, çocuk oyun grubu, barbekü ve piknik alanları, yürüyüş yolları ve kameriyeler yer alıyor. Alanın etrafı 13 bin metrekare dekoratif tel örgüyle çevrelendi.
(RFK-Y)

22.01.2017 10:39:56 TSI
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