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Kocasinan'da Çanakkale Ruhu Yeniden Canlandı

22 Ocak 2017 Pazar, 11:08
Kocasinan'da Çanakkale Ruhu Yeniden Canlandı
Kocasinan'da Çanakkale Ruhu Yeniden Canlandı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi tarafından belediye çalışanlarına yönelik 'Çanakkale Ruhu' konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Bölümü Okutmanı Ahmet Nedim Kilci, esaret altındaki bir milletin iman gücüyle ve seferberlik ruhuyla yedi düvele karşı nasıl bir zafer kazandığını görsel efektlerle anlattı. Çanakkale Ruhunun yeniden canlandığı konferansta duygusal anlar yaşandı.
Belediye hizmet binası seminer salonunda gerçekleşen konferansa, Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Doruk'un yanı sıra belediye birim müdürleri, belediye çalışanları ve aileleri katıldı.
Tarihçi Ahmet Nedim Kilci, Devlet-i Aliye-yi Osmaniye'den Cumhuriyet dönemine geçiş sürecinde memlekette nelerin yaşandığını etkili sunumuyla anlattı. Kilci, "Allah yolunda savaşırken şehit olanlara asla ölüler demiyoruz. Çanakkale, 15 Temmuz ve Balkan Harbi şehitlerini, bu memlekete canını ve kanını verenleri anmaktan ziyade, bu vatan için neler yapmışlar onu anlamaya çalışalım." dedi.
Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında milli birlik ve beraberliğin önemine değinen Kilci, "Queen Elizabeth gemisi 1 dakika içerisinde adaya yaklaşık 2,5 ton mermi atıyorken mütevazılığıyla bilinen Seyit Onbaşı, top mermisini sırtlayarak gemiyi vurdu. O zamanı anlatan Çanakkale harbinin en yaşlı gazisi Hüseyin Kaçmaz derki; 'Memleketimin toprağı döşek, gökyüzündeki yıldızlar yorgan, taşı ise yastık oldu'. Çanakkale; imanıyla, ruhuyla, vatan sevgisiyle ve milli şuurla vatanını bekleyen Mehmetçiğin destan yazdığı yerdir. Çanakkale Ruhu, en son 15 Temmuz'da yaşandı. Hangi hain gelirse gelsin binlerce yıl hep buradaydık ve burada olacağız." ifadelerini kullandı.
Ünlü Tarihçi Kilci'nin Çanakkale'den getirdiği materyaller ile gerçekleştirdiği konferans, katılımcılar tarafından büyük bir beğeni topladı.
(AÖ-Y)

22.01.2017 11:13:10 TSI
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