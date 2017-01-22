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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Yerköy'de depremden hasar gören binanın yıkımı gerçekleştirildi

22 Ocak 2017 Pazar, 11:22
Yerköy'de depremden hasar gören binanın yıkımı gerçekleştirildi
Yerköy'de depremden hasar gören binanın yıkımı gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde geçen yıl Ocak ayında meydana gelen depremin etkilediği ve hasar tespiti tamamlanan bina yıkıldı.
Geçen yıl Merkezi üssü Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından Yerköy Kaymakamlığında oluşturulan komisyonun çalışmaları sonucunda ağır hasarlı binaların tespiti yapıldı. Hasar tespitinin tamamlanmasının ardından Yerköy Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.
(BMG-AÖ-Y)

22.01.2017 11:26:57 TSI
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