Yerköy'de depremden hasar gören binanın yıkımı gerçekleştirildi
(Fotoğraflı)
Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde geçen yıl Ocak ayında meydana gelen depremin etkilediği ve hasar tespiti tamamlanan bina yıkıldı.
Geçen yıl Merkezi üssü Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremin ardından Yerköy Kaymakamlığında oluşturulan komisyonun çalışmaları sonucunda ağır hasarlı binaların tespiti yapıldı. Hasar tespitinin tamamlanmasının ardından Yerköy Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.
(BMG-AÖ-Y)
22.01.2017 11:26:57 TSI
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