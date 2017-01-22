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Karşıyaka'nın konuğu, gazeteci Yanardağ



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İZMİR (İHA) - Karşıyaka Belediyesi, Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında gazeteci-yazar Merdan Yanardağ'ı Karşıyakalılar ile buluşturdu. Yanardağ, "Türkiye nereye gidiyor?" başlıklı panelde konuştu.



Sosyal ve kültürel etkinlikleriyle alanında uzman isimleri vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Karşıyaka Belediyesi, bu kez de gazeteci-yazar Merdan Yanardağ'ı konuk etti. Atakent'teki Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde yapılan etkinliğe CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ve yaklaşık 500 kişi katıldı.



"Kritik bir süreç yaşıyoruz"

"Türkiye nereye gidiyor?" başlıklı panelde konuşan Yanardağ, ülke gündemi ve siyasi gelişmeler hakkında izlenimlerini paylaştı. Yanardağ "Türkiye'nin gündeminde Anayasa değişikliği ve referandum var. Kritik bir süreç yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz zorlu günlerden çıkmak için cumhuriyete ve Atatürk kazanımlarına her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Birlik içinde olmalı ve bu mücadelemize inanmalıyız" dedi.

(CA)



22.01.2017 12:00:39 TSI

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