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AK Parti Tire İlçe Teşkilatından kan bağışı



(Fotoğraflı)



Yakup Fatih Şaşmaz

İZMİR (İHA) - AK Parti Tire İlçe Teşkilatı üyeleri kan bağışında bulundu.

AK Parti Tire İlçe Teşkilatının Ödemiş Kızılay Kan Toplama Merkezi ile düzenlediği kan bağışı kampanyasında partililer kan bağışı yaptı. Sosyal medya ve SMS ile üyelerine ulaşan parti yöneticileri, parti binasına gelen üye ve vatandaşlar ile birlikte Kızılaya kan bağışında bulundu. Gün boyunca devam eden bağışta yaklaşık 60 ünite kan toplandı.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Mehmet Çeltikcoğlu, "Kan sürekli bir ihtiyaç olduğu için zaman zaman Kızılayın stoklarında azalma oluyor. Bizler de AK Parti Tire İlçe Teşkilatı olarak belirli periyotlarda bu tarz etkinlikler yaparak Kızılaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Güzel bir çalışma oldu. Üyelerimiz ve vatandaşlarımız zaten bu konuya gerekli hassasiyeti gösteriyor. Bu çalışmayı organize eden ana kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yöneticilerime teşekkür ediyorum. Kampanya amacına ulaştı" dedi.

(FŞ-Y)



22.01.2017 12:06:57 TSI

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