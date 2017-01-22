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Gayda İstanbul'a büyük ilgi

22 Ocak 2017 Pazar, 12:14
Gayda İstanbul'a büyük ilgi
Gayda İstanbul'a büyük ilgi

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Balkan müzik grubu Gayda İstanbul'un Küçükçekmece Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında verdiği konser yoğun ilgi gördü.
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde Küçükçekmecelilerle buluşan Gayda İstanbul, müzikseverlere unutamayacakları bir akşam yaşattı. 1,5 saat boyunca farklı eserlerini seslendiren grup, Küçükçekmecelilerden tam not aldı. Trakya ve Balkan müziklerinden oluşturdukları geniş repertuvarla sanatseverlerin gönlünü fetheden gruba dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti. Güldaniyem, Ramizem, Tuna Boyu, Kavakta Turna Sesi Var gibi sevilen eserleri seslendiren Gayda İstanbul'un hareketli Balkan ezgilerinde ise izleyiciler dans etti. Konser sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden sanatçılara teşekkür ederek, çiçek takdim etti.
(HK-CC-Y)

22.01.2017 12:19:34 TSI
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne lav silahıyla ateş etsinler. İstedikleri kadar AK Parti İl Teşkilatına ateş etsinler. Bunlarla bir yere varmak mümkün değil. Şunu iyi bilsinler ki kardeşlerim bizler bu yola her şeyimizi koyduk.&quot;
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Hamdolsun ne yaptınız ki diyenlere dün akşam sabah namazına doğru parlamento güzel bir cevap verdi, ama gerçek cevabı inşallah beşer planında egemenlik milletindir. Şimdi milletim inşallah gerçek kararı verecek. Nihai kararı verecek ve bu nihai kararla beraber Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz için hayırlı olsun. Ülkemiz için hayırlı olsun.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "HAMDOLSUN NE YAPTINIZ Kİ DİYENLERE DÜN AKŞAM SABAH NAMAZINA DOĞRU PARLAMENTO GÜZEL BİR CEVAP VERDİ, AMA GERÇEK CEVABI İNŞALLAH BEŞER PLANINDA EGEMENLİK MİLLETİNDİR. ŞİMDİ MİLLETİM İNŞALLAH GERÇEK KARARI VERECEK. NİHAİ KARARI VERECEK VE BU NİHAİ KARARLA BERABER TÜRKİYE YENİ BİR SIÇRAMA NOKTASINA ULAŞACAKTIR. MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN. ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN."
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