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Gayda İstanbul'a büyük ilgi



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Balkan müzik grubu Gayda İstanbul'un Küçükçekmece Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında verdiği konser yoğun ilgi gördü.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde Küçükçekmecelilerle buluşan Gayda İstanbul, müzikseverlere unutamayacakları bir akşam yaşattı. 1,5 saat boyunca farklı eserlerini seslendiren grup, Küçükçekmecelilerden tam not aldı. Trakya ve Balkan müziklerinden oluşturdukları geniş repertuvarla sanatseverlerin gönlünü fetheden gruba dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti. Güldaniyem, Ramizem, Tuna Boyu, Kavakta Turna Sesi Var gibi sevilen eserleri seslendiren Gayda İstanbul'un hareketli Balkan ezgilerinde ise izleyiciler dans etti. Konser sonunda Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden sanatçılara teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

(HK-CC-Y)



22.01.2017 12:19:34 TSI

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