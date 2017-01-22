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NEÜ'den Prof. Dr. Biber, Ardahan Üniversitesi Rektörü oldu



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KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Mehmet Biber'e yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı 12 yeni rektörden Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden (NEÜ) , Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne atadığı Prof. Dr. Mehmet Akgül ile bir diğer isim de Prof. Dr. Mehmet Biber oldu. Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Biber de Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirildi. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, Ardahan Üniversitesine Rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Biber'in başta biyoteknoloji alanı olmak üzere fen bilimlerine yaptığı önemli çalışmalarla ciddi katkı sağladığını vurguladı. Başarılı bir akademisyen olan Biber'in Rektör olarak da Ardahan'da ve ülkemizde önemli hizmetlerinin bulunacağına inandığını vurgulayan Şeker, Biber'e yeni görevinde başarılar diledi. Şeker, NEÜ bünyesinde görev yapan akademisyenlerin ülkenin geleceğini inşa edecek bireyler yetiştirmek üzere Rektörlük görevlerine getirilmesinin ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti. Şeker, Ardahan Üniversitesi'nin gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağını sözlerine ekleyerek, iki üniversite arasında ülkenin kalkınması için önemli işbirliği çalışmalarının gerçekleştirilmesini umut ettiğinin altını çizdi.

(İHA-FM-Y)



22.01.2017 12:23:28 TSI

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