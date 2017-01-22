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Yaşar: "Gürpınar'da insan hayatı hiçe sayılmış"

22 Ocak 2017 Pazar, 12:26
Yaşar: "Gürpınar'da insan hayatı hiçe sayılmış"
Yaşar: "Gürpınar'da insan hayatı hiçe sayılmış"

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Mehmet Yaşar, Gürpınar'da halkın can ve mal emniyetinin merdivensiz bir itfaiyeye emanet edilmesi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, göreve başladığından bu yana Van Büyükşehir Belediyesinin ilçelerdeki hizmetlerini eksiksiz yerine getirebilmesi için ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, ilçelerdeki kurumsal yapıyı, fiziki şartları, makine ekipman ve personel yapısını tespit etmek ve varsa aksaklıkları gidermek için bu hafta sonu Gürpınar ilçesini ziyaret etti. Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer'in de katıldığı ziyarette, Van Büyükşehir Belediyesine ait hizmet VASKİ Hizmet Şubesi, itfaiye binası ve Van merkeze içme suyu sağlayan Bejingir su kaynağında incelemeler yapan Yaşar, yetkililerden bilgi aldı.
Yapılan incelemeler sonucunda Gürpınar'a sadece bir itfaiye aracı tahsis edildiği ve bu aracın da merdivenin olmadığı ortaya çıktı. Yüksek binalardaki yangınlara ise seyyar merdiven ile müdahale edilebildiğini öğrenen Genel Sekreter Mehmet Yaşar, karşılaştığı tablo karşısında şaşkınlığını ve üzüntüsünü gizleyemedi. Genel Sekreter Mehmet Yaşar, "Burada gördüklerimiz diğer ilçelerde karşılaştığımız sorunlardan çok farklı değil. Benzer sorunlarla ve büyük ihmallerle boğuşan ilçelerimizde daha iyi hizmet üretmek için bir çaba harcanmamış. Gürpınar'da sadece bir itfaiye aracının olması ve onun da merdiveninin olmaması büyük garabet ve ihmaldir. Halkımızın can ve mal emniyetinin merdivensiz bir itfaiye aracına emanet edilmesi, insan hayatının ve halkımızın hiçe sayıldığını gösteren korkunç bir gerçektir. Öncelikli olmayan alanlara milyonlar harcanırken, 75 mahalle ve 93 mezrada yaşayan halkımızın can ve mal emniyeti de merdivensiz bir itfaiye aracına emanet edilmiş. Hatalı, eksik ve insana hizmeti öncelemeyen yanlış planlamalar sonucunda vatandaşımız kendi haline terk edilmiş. Büyükşehir olmadan önce çoğu zaman hem şoför hem de itfaiye eri olarak bir kişi ile hizmet verilen Gürpınar'da, itfaiye çalışmalarında ne yazık ki hiçbir gelişme olmadığını tespit ettik" dedi.
VASKİ hizmet binasını ziyaret eden Genel Sekreter Mehmet Yaşar'a, Gürpınar'da kanalizasyon atıklarının arıtılmadan Hoşap Deresi'ne direkt akıtıldığı ve VASKİ'ye ait bir veznenin bulunmadığı için su tahsilâtının yüzde 30 oranında yapıldığı bilgisi verildi. İçme suyu dağıtımı için yeni hatların yapımının devam ettiğini ifade eden Gürpınar VASKİ yetkilileri, su arızalarına hemen müdahale edildiğini ve bakım onarım çalışmalarının yapıldığını söyledi.
Gürpınar'da yaptığı incelemelerden sonra belediyecilik hizmetinin kesintisiz devam etmesi gereken bir hizmet olduğuna dikkat çeken Genel Sekreter Mehmet Yaşar, "Belediye bir insanın dünyaya geldiği andan vefat ettiği zamana kadar her an hizmet aldığı bir kurumdur. Bu nedenle belediye birimleri arasında uyum ve bir birini tamamlayan kurumsal koordinasyon gerekiyor. Kurumsal kapasitenin, yüksek performansla hizmet üretir hale gelmesini isteyen Belediye Başkan Vekilimiz ve Van Valimiz Sayın İbrahim Taşyapan, mesai saatleri ve dışındaki zamanının büyük bir bölümünü belediye işlerine ayırıyor. Ancak Van Belediyesi Büyükşehir olarak yapılanırken, kurumsal yapısı hizmet üretmekten çok uzak bir yapıyla oluşturulmuş. Bir yandan kurumsal yapıyı hizmet üretebilir hale dönüştürmeye, diğer yandan halkımıza hizmet üretmeye çalışıyoruz. Ancak kurumsal yapıdaki eksiklikler nedeniyle Sayın Valimizin istediği performansta hizmet üretilemiyor. Hafta içinde kurumsal yapıdan ve 2017 bütçesinden fazla olan borçlar nedeniyle oluşan sorunları çözmeye çalışıyoruz. Hafta sonlarında da performansı düşüren kurumsal yapıdaki eksiklikleri yerinde tespit etmek ve giderilmesi için gerekli adımları atmak üzere, ilçe ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda 7 gün 24 saat çalışarak sorunları çözmek ve belediye birimlerimizi halkımıza en iyi şekilde hizmet eder hale getirmek" diye konuştu.
(MSA-Y)

22.01.2017 12:31:01 TSI
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