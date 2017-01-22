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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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TED Genel Müdürü Atabay Şaniurfa Kolejinde

22 Ocak 2017 Pazar, 12:29
TED Genel Müdürü Atabay Şaniurfa Kolejinde
TED Genel Müdürü Atabay Şaniurfa Kolejinde

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Müdürü Sevinç Atabay, TED Şanlıurfa Kolejini ziyaret etti.
Okulun Kurucu Temsilcisi Aysun Çakmaklı, Okul Müdürü Arif Kemal Samat, yöneticiler ve öğretmenlerle görüşen Sevinç Atabay, okulun sınıflarını da gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulundaki görevinden Chicago'da Eğitim Ataşeliğine kadar yurt içi ve yurt dışında bugüne kadar eğitim alanında çok önemli görevlerde bulunan ve bu alanda engin bir tecrübe sahibi olan Sevinç Atabay, TED'i Şanlıurfa'ya kazandırmış olmanın memnuniyetini yaşadıklarını bildirdi. Türkiye'nin 88 yıllık köklü eğitim kurumu TED'in eğitim alanındaki deneyimlerini kente kazandırdığı TED Şanlıurfa Kolejinin göz alıcı kampüsünü gezen Sevinç Atabay, okul yönetiminden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sevinç Atabay, mütevazı kişiliğiyle öğrenciler tarafından da büyük bir sempati ile karşılandı.
Eğitim-öğretime bu yıl açılmış olmasına rağmen kısa sürede Şanlıurfalı veli ve öğrencilerin öncelikli tercihi olan TED Şanlıurfa Koleji, çağın gerektirdiği becerileri kazanmış, dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip, çevreye duyarlı, özgüveni yüksek, ulusal ve manevi değerleri özümseyerek ilkeleriyle bütünleştirmiş yüksek ahlaklı bireyler yetiştirme hedefine hizmet ediyor.
(Şİ-SD-Y)

22.01.2017 12:32:56 TSI
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