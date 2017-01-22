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Hakkari'de dondurucu soğuklar

22 Ocak 2017 Pazar, 12:31
Hakkari'de dondurucu soğuklar
Hakkari'de dondurucu soğuklar

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA)  Hakkari'de etkisini gösteren dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.
Hakkari-Van, Hakkari-Çukurca ve Şırnak karayolu üzerinde bulunan kayalıkların buzla kaplanması, soğukların şiddetini gözler önüne serdi. Hakkari ve ilçelerinde gece eksi 18 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunması münasebetiyle sıcak iklimi ile tanının Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ise ilk defa don olayının yaşandığını ifade eden vatandaşlar, son günlerde soğuklarla mücadele ettiklerini söylediler.
(FT-MSA-Y)

22.01.2017 12:36:14 TSI
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