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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Balataları ısınan kamyonun lastikleri yandı

22 Ocak 2017 Pazar, 12:34
Balataları ısınan kamyonun lastikleri yandı
Balataları ısınan kamyonun lastikleri yandı

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde balataları ısınan bir kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Çan'dan yüklediği seramikleri Karabiga'ya götürmekte olan Ayhan Köse idaresindeki 17 ZG 951 plakalı kamyonun ısınan fren balataları nedeniyle lastikler alev aldı. Alevler, Çan çevre yolu kıyısında durabilen kamyonun bir anda arka lastiğini sardı.Biga Belediyesine ait ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.Araçta maddi hasar meydana geldi.Polis,olayla ilgili soruşturma başlattı.
(GD)

22.01.2017 12:36:29 TSI
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