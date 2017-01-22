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Yenimahalle'nin 5'inci Yaşlı Dayanışma Merkezi açıldı



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ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediyesinin 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik hizmete sunduğu İkinci Bahar Dayanışma Merkezlerinin 5'incisi, Batıkent Meydan AVM'de düzenlenen törenle kapılarını açtı.

İkinci baharını yaşayanların hayatına anlam katmaya devam eden Yenimahalle Belediyesi, emeklilerin uğrak yeri olan, yeni dostluk ve arkadaşlıkların kurulduğu Gazi Mahallesi, Karşıyaka, Şentepe ve Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri Sosyal Tesisindeki yaşlı dayanışma merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ve torunu Zeynep'le açılışa ev sahipliği yaparken, törene CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Batıkentliler katıldı.

Açılışta konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, "Bu ülkeye hizmet etmiş, emek vermiş emeklilerimizin evlerinde oturmalarını ya da kahve köşelerinde vakit öldürmelerini istemiyoruz. Bu tesislerimizde nezih ortamlarda yeni arkadaşlıklar kuracak, belediyemizin imkânlarından faydalanacaklar" dedi.

Yenimahalle'nin dört bir yanında olduğu gibi Batıkent'te de yatırımların devam edeceğini belirten Yaşar, "Yenimahalle'nin kaynaklarını Yenimahalle için kullanmaya devam edeceğiz. Bugün Yenimahalle sadece Ankara'da değil, Türkiye'de yaptıklarıyla örnek oluyor. Bu yoldan dönmeyeceğiz. Biz gücümüzü ve ahlakımızı bu ülkeyi kuran ve kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından aldık" diye konuştu.

Açıldığı ilk günden hoş sohbetlerin yapıldığı, yeni dostlukların kurulduğu İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezinde ücretsiz üye kayıtları da başladı.

(SLCK-CC-Y)



22.01.2017 12:41:06 TSI

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