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Biga İlim Yayma Cemiyeti olağan genel kurul toplantısı yapıldı

22 Ocak 2017 Pazar, 12:37
Biga İlim Yayma Cemiyeti olağan genel kurul toplantısı yapıldı
Biga İlim Yayma Cemiyeti olağan genel kurul toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga İlim Yayma Cemiyeti olan genel kurul toplantısı oda lokalinde yapıldı.
Divan Başkanlığını Ali Rıza Tekin'in yaptığı toplantıda konuşan Başkan Başkaya, "Bu denli kıymetli hocalarımızla, ömrünü millete, devlete ve insanlığa vakfetmiş güzel insanlarla çalışmak her türlü takdirin üstündedir. Makamlar geçicidir, kalıcı olan ise; üretilmiş hizmettir, bilgidir, değerdir. Bu sebeple, şahsıma layık görülen Şube Başkanlığı görevini, şahsımdan ve ömründen, emeğimden katarak, bizden sonraki arkadaşlarımıza da, tıpkı bizden önce hizmet edenlerin yaptığı gibi, Cemiyet'imize layık, insanımıza ve insanlığa layık olarak, görevi devretmek niyetiyle çalışacağız" ifadelerini kullandı.
İlim Yayma Cemiyeti Biga Şube Yönetimine; Recep Başkaya, Nail Avcı, Hüseyin Şenoğlu, Ömer Yavuz, İsmet Varlık, Tahsin Yediyıldız, Hüseyin Boylu seçildi.
(GD)

22.01.2017 12:42:02 TSI
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