YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Biga İlim Yayma Cemiyeti olağan genel kurul toplantısı yapıldı

Biga İlim Yayma Cemiyeti olağan genel kurul toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga İlim Yayma Cemiyeti olan genel kurul toplantısı oda lokalinde yapıldı.

Divan Başkanlığını Ali Rıza Tekin'in yaptığı toplantıda konuşan Başkan Başkaya, "Bu denli kıymetli hocalarımızla, ömrünü millete, devlete ve insanlığa vakfetmiş güzel insanlarla çalışmak her türlü takdirin üstündedir. Makamlar geçicidir, kalıcı olan ise; üretilmiş hizmettir, bilgidir, değerdir. Bu sebeple, şahsıma layık görülen Şube Başkanlığı görevini, şahsımdan ve ömründen, emeğimden katarak, bizden sonraki arkadaşlarımıza da, tıpkı bizden önce hizmet edenlerin yaptığı gibi, Cemiyet'imize layık, insanımıza ve insanlığa layık olarak, görevi devretmek niyetiyle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Cemiyeti Biga Şube Yönetimine; Recep Başkaya, Nail Avcı, Hüseyin Şenoğlu, Ömer Yavuz, İsmet Varlık, Tahsin Yediyıldız, Hüseyin Boylu seçildi.

(GD)



22.01.2017 12:42:02 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER