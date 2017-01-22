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Birecik'te kaldırım işgaline geçit yok

22 Ocak 2017 Pazar, 12:45
Birecik'te kaldırım işgaline geçit yok
Birecik'te kaldırım işgaline geçit yok

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşları rahatsız eden kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.
Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri de göz önünde bulunduran Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sebze Hali civarında yol kenarı ve kaldırımları işgal eden esnaf ve seyyar satıcıları denetledi. Denetimler sırasında kaldırımlara dizilen ürünler kaldırıldı. Temizlenen kaldırımlar, yayaların rahat yürüyebileceği hale getirildi. Kaldırım işgali yapanlara bu seferlik sözlü uyarıda bulunan zabıta ekipleri, işgalin tekrarlanması durumunda cezai işlem uygulanacağını ifade etti.
"Herkes bir birinin hakkına saygı göstermeli"
Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, zaman zaman kaldırım işgalleri nedeniyle yayaların araç yolundan yürümek zorunda kaldığını, bunun da kazalara davetiye çıkardığını belirtti. Pınarbaşı, "Herkes birbirinin hakkına saygı gösterirse ortada sorun kalmaz" dedi.
Yürüttükleri çalışmaların vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandığını ifade eden Pınarbaşı, "Ekiplerimiz ilk etapta uyarılarda bulundu. Ancak, tekrarlanması durumunda cezai işlem uygulamak zorunda kalacağız. Bu da bizim istediğimiz bir durum değil. Çünkü bizim amacımız esnafı mağdur etmek değil. Denetimler sırasında ekiplerimizi anlayışla karşılayan esnaf arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte daha hassas davranacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
(Şİ-SD-Y)

22.01.2017 12:50:18 TSI
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