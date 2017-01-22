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Nazım Hikmet'te gergef sergisi



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, gergef ustası Melek Ayaz'ın Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde vatandaşların beğenisine sunduğu gergef sergisini gezdi.

Sergiyi baştan aşağı gezen Başkan Yaşar, tek tek iğne ve iplikle işlenen el emeği göz nuru eserleri Melek Ayaz ile birlikte inceledi. Ayaz'ı başarısından dolayı tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, "Burada eserlerinizi inceledim. Serginizde Mevlana'dan Aşık Veysel'e, Kanuni Sultan Süleyman'dan Fatih Sultan Mehmet'e kadar iğne ve iplikle yapılmış birçok portre var. Gerçekten çok zor bir zanaat. Hepsi birbirinden güzeller. Sizi burada, kendi evimizde ağırlamaktan gurur duydum" dedi.

Ev sahipliği için Yaşar'a teşekkür eden Ayaz, Sanata ve sanatçıya sahip çıkıyorsunuz. Sergime katıldığınız için onur duydum" diye konuştu.



Bir gergef portrenin yapımı 3 ay sürüyor

Sergisinin 28 Ocak Cumartesi gününe kadar açık olacağını ve tüm vatandaşları sergisine beklediğini de dile getiren Ayaz, "Çocukluğumdan beri gergef sanatına ilgi duydum ve bu yolda kendi kendimi geliştirdim. 65 yaşındayım, Türkiye'de benden başka iğne ve iplikle portre yapabilen yok. İğne ile bir portreye ifade vermek çok zor bir zanaat. Bir portre 3 ayımı alıyor. Vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler alıyorum, birçok tablom yurt dışına satıldı. Ayrıca eserlerimde tavus kuşu tüyü ve pul da kullanıyorum" dedi.

(SLCK-CC-Y)



22.01.2017 12:50:22 TSI

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