Akçakale Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile sınırları genişleyen ilçenin her köşesine belediye hizmetlerini daha hızlı ulaştırabilmek için araç filosunu güçlendirdi.

Merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin her mahalleye eşit hizmet götürme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Akçakale Belediyesi, özellikle yol konusunda kırsaldan gelen yoğun taleplere daha hızlı cevap verebilmek için yeni araçlar satın aldı. Belediyenin mevcut araç parkına dahil edilen 7 damperli kamyon, bir greyder ve bir silindirin hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi. Türk bayrakları ile süslenen araçlar, dualar eşliğinde kurbanlar kesilerek hizmete sunuldu.

Törende araçları Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne teslim eden Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, kamyonlardan birinin direksiyonuna geçerek test sürüşü yaptı.

"Çamurlu tek yol bırakmayacağız"

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, belediye araç filosunun, yeni araçlarla artık daha güçlü olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilçe sınırlarının genişlediğini, bu yüzden mevcut araçların yetersiz kaldığını belirten Ayhan, "Ekiplerimiz merkezde olduğu gibi, kırsal mahallelerde de hummalı bir çalışma yürütüyor. Plan ve program dahilinde kırsal mahallelerin yol problemlerine son veriyoruz. Bu çalışmalar sırasında mevcut araç sayımız yetersiz kaldığı için yeni araçları satın aldık. Hizmete sunduğumuz yeni araçlarla inşallah kırsal mahallelerde çamurlu bir tek yol bırakmayacağız" dedi.

Akçakale halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade eden Ayhan, "Yeni araçların ilçemize hayırlı olmasını diliyor, çalışanlarımıza da kazasız belasız mesailer diliyorum" şeklinde konuştu.

22.01.2017 12:53:43 TSI

