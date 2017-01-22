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akkaldan 60 bin liralık ziynet eşyası çaldılar

22 Ocak 2017 Pazar, 12:58
Bakkaldan 60 bin liralık ziynet eşyası çaldılar

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'de bir bakkal dükkanına giren zanlı veya zanlılar yaklaşık 60 bin TL'lik ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre olay Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Kılan köyünde bulunan bir bakkal dükkanında meydana geldi. Köy muhtarlığı yakınında bulunan K.Ç.Y. isimli bakkal sahibi dükkanında yaklaşık 60 bin TL'lik altını sakladı. Bakkal dükkanına gece saatlerinde giren zanlı veya zanlılar 60 bin TL'lik ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Olaydan 10 gün sonra yine aynı bakkala giren zanlı veya zanlılar bu kezde 10 bin TL'lik sigara çalarak kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri olayın faillerini bulmak için çalışma başlattı.
(MB-YE-AÖ-Y)

22.01.2017 13:02:28 TSI
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