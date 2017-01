YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ayvalık'ta Siyer-İ Nebi Yarışması sonuçlandı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Türkiye genelinde yapılan 'Liseli Gençler Efendimizin İzinde' sloganıyla düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması'nda Ayvalık Anadolu Lisesi (AYAL) öğrencisi Muhammet Can Sal Balıkesir 6.sı ve Ayvalık Şampiyonu oldu.

Ayvalık Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği görevinin yanı sıra Küçükköy Merkez Cami İmamlığını da yürüten İlhan Köse konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AGD'nin Türkiye genelinde düzenlediği Siyer-i Nebi Yarışması'nın Ayvalık'ta da ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştiğini hatırlattı.

Köse "Ayvalık Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencilerinden Muhammed Can Sal'ın ilçe 1.si, il genelinde de 1.016 kişinin içinde de 6.cı olması okulumuzu ve bizleri gururlandırmıştır. Öğrencimizin başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Öte yandan; Ayal Okul Müdürü Veli Tuncay'ın yanı sıra Okul Müdür Yardımcısı Cihan Aydın ve Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İlhan Köse ödül olarak Muhammet Can Sal'a küçük altın ve kitap seti hediye ettiler.

22.01.2017 13:12:54 TSI

