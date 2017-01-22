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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Seyyar satıcılara operasyon

22 Ocak 2017 Pazar, 13:10
Seyyar satıcılara operasyon
Seyyar satıcılara operasyon

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehlikeye atan, emniyet ve asayişi olumsuz etkileyen seyyar kokoreç ve köfte satıcılarına operasyon düzenledi. Gece düzenlenen operasyonda 8 kokoreç ve köfte aracı ile çok sayıda malzemeye el konuldu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçerek Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleriyle beraber gece saatlerinde birden çok noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Okan Merzeci Bulvarı, 34. Cadde, Üniversite Caddesi ve Ali Kaya Mutlu Caddesi üzerinde satış yapan seyyar satıcılara yönelik operasyonda, kokoreç ve köfte tezgâhları ile malzemeler zabıta ekiplerince toplandı. Plakasız ve kanunlara uygun olmayan 8 adet seyyar köfte ve kokoreç aracı ile çok sayıda malzemeye el konulan operasyonun sonunda, polis ekipleri tarafından araç sahiplerine cezai işlem uygulandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ise seyyar olarak faaliyet gösteren ve halk sağlığını tehlikeye atan gıda satıcılarına yönelik olarak yapılan uygulamaların il genelinde süreceğini belirterek, vatandaşların sağlığa uygun olmayan bu tür yerlerden alışveriş yapmamalarını ifade ettiler.
(HSK-Y)

22.01.2017 13:15:40 TSI
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