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Manaya Yolculuk'la Şuurlu Nesiller



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl yapılmaya başlanan ve halkın büyük ilgisiyle karşılaşan Manaya Yolculuk bu ay "Şuurlu Nesiller" konusuna dikkat çekti. Necip Karakaya'nın sunduğu geceye Esat Kabaklı ve Abdurrrahman Kahyaoğlu katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Manaya Yolculuk programı Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Program Kayseri'de öğrenim gören Senegalli öğrenci Seyidina Ömer'in okuduğu Kuran-ı Kerim ile başladı.

Manaya Yolculuk'ta daha sonra programın sunucusu Necip Karakaya birbirinden güzel ilahiler seslendirdi. "Milli ve Manevi Değerler Çerçevesinde Şuurlu Nesiller Yetiştirmek" konulu programa sohbetiyle Abdurrahman Kahyaoğlu, türküleriyle Esat Kabaklı katıldı.

"KAYSERİ, MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİN KALESİ"

Konuşmasında Kayseri'nin milli ve manevi değerlerin kalesi olduğunu belirten Abdurrahman Kahyaoğlu, Mevlana'nın Hocası Seyyid Burhaneddin'in Kayseri'de yaşadığını hatırlattı ve Kayseri'nin her dönemde çok önemli ve farklı bir kent olduğunu dile getirdi. Selçuklu'nun bütün güzelliklerinin Kayseri'de görülebileceğini de ifade eden Kahyaoğlu, Mimar Sinan'dan da bahsederek "Dünyada bir benzeri olmayan Mimar Sinan'ı bu şehir yetiştirmiştir. Mimar Sinan, milli manevi değerlerimizin mimari boyutunu dünyanın farklı bölgelerine yaymıştır" dedi. Konuşmasında manaya yolculuk yapmadan ve Allah ile gönül bağı kurmadan kurtuluşa ermenin mümkün olmadığını da dile getiren Abdurrahman Kahyaoğlu, "Bildiğinizi yaşamıyorsanız gerçek manada iman ehli olduğunuzu söyleyemezsiniz" diye konuştu.

Gecede Esat Kabaklı da birbirinden güzel türküler seslendirdi. Gecenin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, programın konuklarına Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı "Şehir Kültür Sanat" dergisi ile çiçek verdi.

(AÖ-Y)



22.01.2017 13:16:27 TSI

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