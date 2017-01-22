YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İlhan Cavcav için Diyarbakır'dan başsağlığı mesajı

İlhan Cavcav için Diyarbakır'dan başsağlığı mesajı



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbekirspor eski kulüp başkanlarından Mehmet İpek, Diyarbakır Süper Amatör Ligi Takımlarından Erganispor ve Ergani Gençlerbirliği Kulübü yaşamını yitiren Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı yayımladı.

İpek, yayımladığı mesajda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1978 yılından beri Gençlerbirliği Başkanlığını yürüten merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, ailesi, Gençlerbirliği camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Erganispor ve Ergani Gençlerbirliği ise İlhan Cavcav için yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Türk futboluna her açıdan büyük yenilikler getiren ve önemli hizmetler sunan Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav'ın yaşama veda etmiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Hem Türkiye'de hem de Diyarbakır'da sevilen ve futbolun unutulmaz isimleri arasında yer alan İlhan Cavcav'a Allahtan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

(İHA-MP-Y)



22.01.2017 13:18:07 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER