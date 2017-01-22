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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Kendine inan özgüven kazan

22 Ocak 2017 Pazar, 13:22
Kendine inan özgüven kazan
Kendine inan özgüven kazan

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Tevfik Emin Başarır İlkokulu yöneticileri ve öğretmenleri,Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanan ´Kendine inan özgüven kazan´ adlı proje kapsamında Cambridge'e gitmek üzere Biga'dan ayrıldı.
Okul Müdürü Bayram Ali Dur yaptığı açıklamada: "Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanan Erasmus ve okullar ana eylem 1 okul eğitimi personel hareketliliği projemiz,Türkiye genelinde 3 bin 642 proje arasından seçildi. Projemizin bütçesi 29 bin 780,00 avro olup,içerik olarak bakıldığında eğitimin en önemli unsuru olan öğretmenlerin niteliklerini arttırma ve daha kaliteli bir eğitime ulaşma amacı gütmesi nedeniyle bir ilk kabul edilebilir.Bu yönüyle ilçemiz eğitim öğretim faaliyetlerine öncülük yapacağı düşülmektedir.Bu proje kapsamında eğitime ve öğrenmeye olan inancımız ile tatil döneminde 10 kişilik heyet ile İngiltere'nin Cambridge şehrine olacağız" dedi.
(GD)

22.01.2017 13:27:04 TSI
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