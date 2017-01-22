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Mersin'de 84 bin 486 metrekare yol çizildi

22 Ocak 2017 Pazar, 13:26
Mersin'de 84 bin 486 metrekare yol çizildi
Mersin'de 84 bin 486 metrekare yol çizildi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için başlattığı asfaltlama çalışmaları kapsamında, 2016 yılında 84 bin 486 metrekare yol çizgisi çizdi. Yol gösterici özelliği olan ve şerit güvenliğini sağlayan yol çizgilerinin tamamlanması ile birlikte Mersin trafiği daha akıcı ve güvenli hale geldi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanı olan 13 ilçede yeni yapılan asfalt yolların yol çizgilerini çizerken, eskiyen yol çizgilerini ise yeniledi. Yol çizgileri çalışması kapsamında 34 bin 583 metrekare yol şerit belirleyici çizgi için 17 bin 291 kilogram termo plastik boya kullanılırken, 47 bin 586 metrekare yol şerit belirleyici çizgi için ise 23 bin 793 kilogram soğuk yol çizgi boyası kullanıldı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, hizmet etmek için çıktıkları yolda vatandaşların her alanda kaliteli hizmet alması için çalıştıklarını söyleyerek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde trafikte seyredebilmesi için gereken önlemleri alıyoruz. 2016 yılında başlattığımız asfalt çalışmalarını yol çizgilerini de çizerek tamamladık. Vatandaşlarımıza her alanda hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
2016 yılı içerisinde 84 bin 486 metrekare yol çizgisi uygulaması gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 67 personel 18 araçla çalışmalarına devam ediyor.
(HSK-Y)

22.01.2017 13:31:55 TSI
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