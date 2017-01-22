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Yavuz Bahadıroğlu Yeni Türkiye'yi anlattı

22 Ocak 2017 Pazar, 13:29
Yavuz Bahadıroğlu Yeni Türkiye'yi anlattı
Yavuz Bahadıroğlu Yeni Türkiye'yi anlattı

(Fotoğraflı)

Cemal Filiz
KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı bir konferans düzenledi.
Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta "Yeni Bir Türkiye Kuruluyor" konusu işlendi. Konferansa, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Eyüp Yılmaz, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Konferansında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin bir değişim sürecine girdiğine değinen Yavuz Bahadıroğlu, Nasreddin Hoca'nın göle maya çalması gibi Çanakkale Savaşında çalınan bağımsızlık ve milli mücadele mayasının 15 Temmuz darbe girişiminde yeniden tecelli ettiğini söyleyerek, darbecilere karşı milletin tek vücut ve tek yürek bir şekilde direnerek bu hain girişimi engellediğini belirtti. Bahadıroğu, Türkiye'nin çeşitli oyunlarla çökertilmek istendiğine de vurgu yaparak son olarak ekonomik oyunlarla Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını söyledi.
Konferansın sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Yazar Yavuz Bahadıroğlu'na hediye takdim edilirken, Yazar Bahadıroğlu; kültür merkezi fuaye salonunda kitaplarını imzaladı.
(CF-FM-Y)

22.01.2017 13:33:48 TSI
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