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Deniz Feneri Derneği ile MÜSİAD'ın yardım TIR'ı, Halep'e uğurlandı



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Deniz Feneri Derneği ile MÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 120 bin TL değerindeki yardım TIR'ı, Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Şubesi, Suriye'de Halep'in hemen kuzeyindeki Azez bölgesinde iç savaşın mağduru ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan un, kömür, giyim başta olmak üzere çeşitli ihtiyaç maddelerinden oluşan yardım TIR'ı Kastamonu'dan dualarla yola çıktı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Deniz Feneri Derneği Kastamonu İl Temsilcisi Halit Bitkin, dünyada son yoksula ulaşıncaya kadar çalışacaklarını söyledi.

Deniz Feneri Gönüllüleri olarak hem Kastamonu'da hem de dünyanın ihtiyaç sahibi diğer coğrafyalarında iyilikleri büyütmeye çalışırken kardeşlik ruhunun ve ümmet bilincinin de diri tutulmasında rol almaya çalıştıklarını ifade eden Halit Bitkin, "Dünyanın sağır ve dilsiz olduğu emperyalist güçler ve yerli uşaklarınca zulme uğrayan, şehit edilen, yerlerinden yurtlarından edilen mazlum Suriyeli özellikle Halepli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Yardım tırımızda 120 bin TL tutarında temel ihtiyaç maddesi bulunmaktadır. MUSİAD Kastamonu Şubemizce bize emanet edilen 200 çuval un ile bağışcılarımızın desteği ile alınan çeşitli ihtiyaç maddelerini Halep'ten gelen kardeşlerimize ulaştırmak üzere yola çıkıyoruz. Gerek ilimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimiz gerekse yaptığımız diğer projelerde desteklerini esirgemeyen Kastamonulu hayırseverlerimize iyiliklerine aracılık ettiğimiz ihtiyaç sahipleri adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu hizmette çalışan gönüllülerimize de teşekkür ediyoruz. Allah kimseyi mağdur ve mazlum duruma düşürmesin, bağışçılarımızın hayırlarını kabul eylesin yolumuz açık olsun" dedi.

Deniz Feneri Derneği Kastamonu Şubesi ile MÜSİAD Kastamonu Şubesi'nin birlikte organize ettiği yardım TIR'ı, Suriye'ye ulaştırılmak üzere Kastamonu'dan uğurlandı.

(Vİ-RFK-Y)



22.01.2017 13:36:55 TSI

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