Çeşme Marina, Almanya'da stant açtı

İZMİR (İHA) - Çeşme Marina, 21-29 Ocak tarihleri arasında, Düsseldorf'ta 48. kez düzenlenen, dünyanın en büyük tekne ve su sporları fuarı olan Boot Düsseldorf'ta, stant açtı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 13. Salon'da hazırlanan Türkiye standında "Home of Sailing", "Home of Alaçatı", "Home of Natural Therapy", "Come Surf Turkey" slogonları ön plana çıkarıldı. Standda, "lifegoeson" sloganı ile yerini alan Çeşme Marina, Avrupa'ya Çeşme'yi ve Ege deniz turizmini bir kez daha tanıtmak için denizseverleri Çeşme'ye davet ediyor.



Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, "Bu büyük organizasyonu yaşamak ve Çeşme Marina'nın fuara özel kampanyalarından haberdar olmak için fuar sonuna kadar tüm deniz tutkunlarını standımıza bekliyoruz" diyerek deniz tutkunlarını davet etti.



