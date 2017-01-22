22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çeşme Marina, Almanya'da stant açtı

22 Ocak 2017 Pazar, 13:38
Çeşme Marina, Almanya'da stant açtı
Çeşme Marina, Almanya'da stant açtı

(Fotoğraflı)

İsa Atagöz
İZMİR (İHA) - Çeşme Marina, 21-29 Ocak tarihleri arasında, Düsseldorf'ta 48. kez düzenlenen, dünyanın en büyük tekne ve su sporları fuarı olan Boot Düsseldorf'ta, stant açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 13. Salon'da hazırlanan Türkiye standında "Home of Sailing", "Home of Alaçatı", "Home of Natural Therapy", "Come Surf Turkey" slogonları ön plana çıkarıldı. Standda, "lifegoeson" sloganı ile yerini alan Çeşme Marina, Avrupa'ya Çeşme'yi ve Ege deniz turizmini bir kez daha tanıtmak için denizseverleri Çeşme'ye davet ediyor.

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, "Bu büyük organizasyonu yaşamak ve Çeşme Marina'nın fuara özel kampanyalarından haberdar olmak için fuar sonuna kadar tüm deniz tutkunlarını standımıza bekliyoruz" diyerek deniz tutkunlarını davet etti.

22.01.2017 13:40:34 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Buca'nın demir yumruklarından olimpiyat hazırlığı
YEREL

BUCA'NIN DEMİR YUMRUKLARINDAN OLİMPİYAT HAZIRLIĞI
AK Parti Tire İlçe Teşkilatından kan bağışı
YEREL

AK PARTİ TİRE İLÇE TEŞKİLATINDAN KAN BAĞIŞI
Karşıyaka'nın konuğu, gazeteci Yanardağ
YEREL

KARŞIYAKA'NIN KONUĞU, GAZETECİ YANARDAĞ
Karşıyaka'nın havası değişecek
YEREL

KARŞIYAKA'NIN HAVASI DEĞİŞECEK
Şimdiden üniversiteli oldular
YEREL

ŞİMDİDEN ÜNİVERSİTELİ OLDULAR
aka: &quot;İşsizlik değil, nitelikli personel sorunu var&quot;
YEREL

AKA: "İŞSİZLİK DEĞİL, NİTELİKLİ PERSONEL SORUNU VAR"
EİB Moda Tasarım Yarışması'nda finalistler belli oldu
YEREL

EİB MODA TASARIM YARIŞMASI'NDA FİNALİSTLER BELLİ OLDU
Büyük mücadele V2 Challenge başlıyor
YEREL

BÜYÜK MÜCADELE V2 CHALLENGE BAŞLIYOR
Aliağa'da halk oyunlarına yoğun ilgi
YEREL

ALİAĞA'DA HALK OYUNLARINA YOĞUN İLGİ
Şehitler için Urla'da lokma döküldü
YEREL

ŞEHİTLER İÇİN URLA'DA LOKMA DÖKÜLDÜ
Para dolu cüzdanı zabıta teslim etti
YEREL

PARA DOLU CÜZDANI ZABITA TESLİM ETTİ
Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü şehitlere lokma döktürdü
YEREL

KEMALPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİTLERE LOKMA DÖKTÜRDÜ
Minik öğrenciler karne sevinci yaşadı
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER KARNE SEVİNCİ YAŞADI
Dopdolu sömestr tatili Bayraklı'da
YEREL

DOPDOLU SÖMESTR TATİLİ BAYRAKLI'DA
Forum Bornova'da yarıyıl tatili dopdolu
YEREL

FORUM BORNOVA'DA YARIYIL TATİLİ DOPDOLU
Foça U 13 Erkek Basketbol Takımı 1. grupta yarışacak
YEREL

FOÇA U 13 ERKEK BASKETBOL TAKIMI 1. GRUPTA YARIŞACAK
Çocuklar geri dönüşümü öğreniyor
YEREL

ÇOCUKLAR GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖĞRENİYOR
Bornova'nın küçük öğrencilerinden büyüklere örnek olacak proje
YEREL

BORNOVA'NIN KÜÇÜK ÖĞRENCİLERİNDEN BÜYÜKLERE ÖRNEK OLACAK PROJE
Sakin şehir &quot;Hayır&quot; dedi
YEREL

SAKİN ŞEHİR "HAYIR" DEDİ