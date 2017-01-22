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Yakutiye Belediyesi, Geleneksel 7. Kayak Kursu başladı

22 Ocak 2017 Pazar, 13:38
Yakutiye Belediyesi, Geleneksel 7. Kayak Kursu başladı
Yakutiye Belediyesi, Geleneksel 7. Kayak Kursu başladı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'un 7 yıl önce, kayak bilmeyen kalmasın hedefiyle başlattığı, kayak eğitimlerinin 7.si açılış töreniyle başladı. Yakutiye Belediyesi Kayak Kulübü tesislerinde yapılan açılış programına eğitim alacak çocuklar, velileriyle birlikte katıldılar. Kahvaltıyla açılışı yapılan 2016-2017 kayak eğitim programında çocuklara kıyafetleri ve kayak malzemelerinin dağıtımı yapıldı. Belediye Başkanı Ali Korkut, çocuklara karne hediyesi olarak düzenlediği programda çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Yakutiye Belediyesi tarafından organize edilen 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı kayak eğitim programı Palandöken dağında bulunan Yakutiye Kayak Kulübü tesislerinde başladı. Açılış programına Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Belediye Meclis Üyeleri, yerel ve ulusal basının temsilcileri, çocukların seçildiği okulların müdürleri, öğrenci velileri katıldılar. Açılışta Belediye Başkanı Ali Korkut, Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Gazeteciler ve Meclis üyeleri çocuklara kayak kıyafetlerini verdiler.
Belediye Başkanı Ali Korkut, karın ve kış turizminin şehri olan Erzurum'da kayak bilmeyenlerin olmasının eksiklik olduğunu belirterek "7 yıl önce, biz turizm kenti olacaksak kayağın Erzurumlu tarafından sevilmesi ve öğrenilmesi gerekir düşüncesiyle hareket ettik. Ağaç yaşken eğilir felsefesiyle ilk ve orta okul çağındaki çocuklarımıza kayak eğitimini vererek bir taban oluşturmak istedik. İstiyorum ki bu şehirde herkes kayak öğrensin, turizm şehri olmamızın farkına varsın. Elbette kayak için şartları yeterli olmayan kesimler var. Bizde bunları hedefledik, kayak takımı, malzemesi alamayacak çocuklarımıza fırsat eşitliği sunalım, onlarda kayağı öğrensinler istedik. İşte 7 yıl geçmiş ve biz binlerce çocuğumuza kayak eğitimi vermişiz. Çok mutluyum" dedi.
Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, çocuklara seslenerek "Sizlere karne hediyesi veriyorum, mutlumusunuz' diye sordu. Yüzlerce çocuğun birlikte "Memnunuz, en büyük başkan bizim başkan" sloganları ilginç görüntü oluşturdu. Başkan Korkut, 500 kişinin kayak malzemesi, kıyafetlerinin belediye tarafından karşılandığını hatırlatarak "Şapka, gözlük, kıyafet her malzemeyi sağlıyoruz. Evlerinden servisle alıp, yine araçla evlerine servis ediyoruz. Yemeklerini yiyorlar ve keyifle kayak öğreniyorlar. Onların sevinci ve mutluluğu bizim için yeterli" dedi.
Programın ardından Ali Korkut'un çevresini saran öğrenciler selfi çektiler. Çocukların yüzlerindeki gülümseme ve Ali Korkut'a sevgileri gözden kaçmadı.
(ÖB-ÖB-Y)

22.01.2017 13:42:51 TSI
NNNN

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