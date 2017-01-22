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17 maçta 16 gol atan Bedirhan dikkat çekti



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediye Spordan Balıkesir Spora transfer olan Bedirhan Kolkoparan U14 Akademi liginde 17 lig maçında 16 gol atarak dikkatleri üzerinde topladı. Gol krallığı yarışında ön sıralarda olan 14 yaşındaki Kolkoparan, zaman içinde 1.80'e ulaşan boyu ve fiziği ile de göz doldurdu.

Bedirhan Kolkoparan, sağ ve sol ayağı fark etmeyen oyunu ile dikkat çekerken, bireysel çalışmalarıyla, güç, teknik kazandı. Milli takımlar Bursa Bölge karmasına davet edildi. Balıkesir'e taşınan ailesinin de kendisine büyük destek olduğunu anlatan Bedirhan Kolkoparan," Milli Takımlar Bursa bölge karmasına davet edildim. Bunun için 23-28 Ocak'ta Antalya da düzenlenecek olan müsabakalara katılacağım. Birçok profesyonel kulübün takip listesinde olduğumu biliyorum. Futbolu Burhaniye de öğrendim. Burhaniye Belediye Spor Altyapı antrenörü Onur Durmaz'ın büyük desteğini gördüm. Balıkesir spor U 14 baş antrenörü Gürkan Şehirli de tüm bilgi ve becerilerini kullanarak bizleri yetiştirdi. Futbol okulda derslerime de mani değil. Tersine, spor yapanların derslerde başarılı olduğunu biliyorum. Futbolda başarılı olacağıma inanıyorum ve bu yolda hırsla çalışmalarımı sürdürüyorum. Bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmayacağım" dedi.

(FT)



22.01.2017 13:44:10 TSI

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