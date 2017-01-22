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Salihli esnaf kefalet mali kongresini yaptı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 64. Olağan Mali Genel Kurulu, Belediye Spor Salonu'nda yapıldı.

Divan başkanlığını Soma Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Ayan'ın yaptığı genel kurula, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Ak Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, esnaf odalarının başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çevre ilçelerin esnaf ve kefalet kooperatifleri başkanları ile çok sayıda kooperatif üyesi katıldı.



"40 milyon lira kredi verdik"

Kooperatifin 2016 yılı gelir ve giderlerinin raporlar halinde okunarak oy birliğiyle kabul edildiği genel kurulda konuşan Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, 2016 yılında 815 ortağa 40 milyon lira kredi ödemesi yaptıklarını söyledi. Yıl içerisinde 121 ortağın kooperatiften ayrıldığını ifade eden Aşık, 225 yeni ortak kaydının yapılırken, 4 ortağın ise vefat ettiğini söyledi. Ortaklarının üniversite okuyan çocuklarına yardımda bulunduklarını belirten Başkan Aşık, "Geçtiğimiz yıl 47 öğrencimize kişi başı 800 liradan toplam 37 bin 600 lira eğitim, öğretim yardımında bulunduk. Bu uygulama önümüzdeki yıllarda da devam edecektir" şeklinde konuştu.



"Amacımız sizi ayakta tutmaktır"

Kooperatifin kuruluş gayesinin belli olduğunu belirten Aşık "Ana hedefi kendi imkan ve kabiliyetleri ile ucuz ve ödenebilir finansmana erişemeyen esnaf ve sanatkarımıza, hazine destekli krediye en hızlı ve kolay şekilde ulaştırabilmek adına kurulmuştur. Tamamen hedef kitlesi küçük ölçekli esnaf ve sanatkarımızdır. Bu çetin piyasa koşullarında çabamız sizlere nefes ve omuz vererek, sizlerin ayakta kalmanız için gücünüze güç katmaktır" dedi.



"100 ortağımıza sıfır faizli kredi"

Verdikleri tüm kredileri takip edip, dikkatli davrandıklarını vurgulayan Başkan Aşık, "Kullandırdığımız kredilerin faiz oranları bir yıl vadeye kadar yüzde 4, bir yıldan uzun vadeli kredilerde ise bu oran yüzde 5, aylık 0,41'dir. 2016 yılının ilk çeyreğinde hükümetimizce uygulamaya konulan sıfır faizli kredi verilmesine başlanmıştır. İlk üç aylık çeyrekte 100 ortağımıza 2 milyon 450 bin lira sıfır faizli kredi verildi. Kriterleri ve kotası olan bu kredi daha sonra durduruldu" diye konuştu.



"Kredimizi 75 milyona çıkarmak istiyoruz"

Başkan Aşık, "Hedefimiz gerçek parametrik veriler ile 66 milyon olan toplam kredimizi bu yıl sonuna kadar Salihli esnaf ve sanatkarımıza 75 milyon liraya çıkararak, düşük faizli krediyi mümkün olduğunca tabana yaymak, daha fazla esnaf ve sanatkarımıza faydalandırmak olacaktır. Sadece ortaklarımızdan isteğimiz ise taksit ödemelerinizi aksatma yapmadan, takibe düşmeden ödemelerinizi yapmanız hepimizin menfaatine olacaktır. Bizlere her zaman destek olan Merkez Birliğimize, Bölge Birliğimize Halk Bank Salihli Şube Müdürlüğümüze ve Halk Bankası Ege Bölge Koordinatörlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.



"Salihli için çalışıyoruz"

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 64. Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kentin kalkınması ve ufkunu değiştirmek için, gece ve gündüz çalıştıklarını söyledi. Göreve geldikten sonraki kente kazandırılan ve kazandırılacak olan projeler hakkında bilgiler aktaran Başkan Kayda, Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 2017/2018 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacağını, 2018 yılı sonunda da doğalgaza kavuşacağını vurgu yaparak, "Salihli'nin önünü açmak için çalışıyoruz" diyerek esnaf ve sanatkara iyi bir yıl geçirmelerini temenni etti.

(BA-SC)



22.01.2017 13:45:15 TSI

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