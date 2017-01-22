YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mehmet Akif Ersoy'da satranç şampiyonası

Mehmet Akif Ersoy'da satranç şampiyonası



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'!in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda ilk dönem sonu için düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Öğrencilerin sosyo-kültürel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen turnuva okulun konferans salonunda yapılan karşılaşmalarla gerçekleştirildi.

Küçükler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen turnuvanın Küçükler kategorisinde 25, Yıldızlar kategorisinde 15 olmak üzere 40 sporcu ter döktü.

Turnuvanın hakemliğini Ayvalık Satranç Kulübü Başkanı Nahil Filiz ile Salim Metin üstlenirken; turnuvanın Küçükler kategorisinde; Merve Özsoy birinci, Mustafa Efe Yardımcı ikinci, Eylül Naz Özsaray üçüncü olurken, İlteriş Kaan Perinçekli dördüncü, Bora Eker beşinci oldu. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndaki satranç şampiyonasının Yıldızlar kategorisinde de; Asrın Özgül birinci olurken, Aysu Söyler ikinci, Fırat Süslü üçüncü, Ali Aydın dördüncü, Hilal Avcu beşinci oldu. Turnuvada; İş Bankası tarafından satrancı desteklemek amacıyla okula Satranç Çalışma Panosu ve Satranç takımları hediye eden İş Bankası Ayvalık Şube Müdürü Necdet Yıldızhan'a verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Okul Müdürü Mustafa Kurtuluş, Satrancı oynamaya, oynatmaya, sevdirmeye ve seyretmeye ısrar ile devam edeceklerini belirtti.

(SS-EME)



22.01.2017 13:46:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER