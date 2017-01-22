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Odunpazarı'nın Atatürk rölyefi takdir topluyor

22 Ocak 2017 Pazar, 13:55
Odunpazarı'nın Atatürk rölyefi takdir topluyor
Odunpazarı'nın Atatürk rölyefi takdir topluyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman sahip çıkan Odunpazarı Belediyesi, Yeni Doğan Mahallesi'nde bulunan Hizmet Binası'nın dış cephesine ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının da bulunduğu Atatürk Rölyefi astı.
Eni 4,5 metre, boyu ise 6 metre olan Atatürk rölyefi, Mimar Mediha Ceylan tarafından tasarlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının da bulunduğu rölyef, özel tasarımı sayesinde gece de rahatlıkla görülebiliyor. Atatürk Rölyefi görenlerin beğenisini kazanırken, vatandaşlar Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıktığı için teşekkür etti.
(MK-KÇ)

22.01.2017 14:00:04 TSI
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