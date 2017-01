YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Masa tenisinin "Yıldızları" Ortaca'da mücadele etti

Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) masa tenisi grup müsabakaları Muğla'nın Ortaca ilçesinde tamamlandı.

Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakaları" Ortaca Spor Salonunda tamamlandı.

21-22 Ocak tarihleri arasında Ortaca Spor Salonunda erkekler ve kızlar kategorilerinde 40 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalara Muğla, İzmir, Kütahya, Bilecik, Aydın, Uşak, Afyon, Manisa, Denizli ve Eskişehir illerinden 10 kız 10 erkek takım katıldı.

Müsabakalar neticesinde derece elde eden sporculara madalyaları ve katılım belgeleri, Ortaca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, Masa Tenisi Federasyonu Temsilcileri, hakemler ve antrenörler tarafından takdim edildi.

Turnuvanın ödül töreninde konuşan Ortaca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, "Farklı illerden gediniz, tanıştınız ve güzel bir 2 gün geçirdiniz. Sizlerin buraya gelmenizde emeği geçen meslek taşlarıma, yönetici, idareci ve antrenör arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum." dedi.

- "Masa tenisini daha çok sevdirmek için çalışıyoruz"

Muğla masa tenisini sevdirmek amacı ile ilçelerde masa tenisi kursları açtıklarını aktaran Masa Tenisi Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Dr. Necip Gökbel, "Anadolu Yıldızlarının Ege seçmesini yaptık. Muğla takımımız erkeklerde 1., kızlarda 2. oldular. Muğla'nın bu tarz turnuvalarda başarısı var. 1. ve 2. Lig maçlarını da Muğla'ya getirmeyi hedefliyoruz. Masa tenisini daha çok sevdirmek için çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Muğla'da masa tenisine ilginin her geçen gün arttığını dile getiren antrenör Necati Çetin ise şunları kaydetti; "Muğla'nın Anadolu Yıldızlarına seçilmiş 4 kız 4 erkek sporcu ile bu turnuvaya katıldık. Bu sporcuları devamlı hazırlıyoruz. Burada da derece yaptık. Mutluyuz. Aydın'da yapılacak etaplarda da başarı elde etmek istiyoruz. İlimizi temsilen çalışmalarınız devam ediyor, güzel başarılar elde ettikçe daha çok katılım söz konusu, tüm ilçelerimizin de katılımı ile daha iyi sporcular elde edeceğimize inanıyoruz. Masa tenisinde tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Anadolu Yıldızlar Ligi masa tenisi grup müsabakaları sonuçları ise şu şekilde;

Erkekler Kategorisi; A gurubunda, Muğla 1., Manisa 2., Kütahya 3., Afyonkarahisar 4.

B gurubunda, Aydın 1., Eskişehir 2., Denizli 3.

C gurubunda, İzmir 1., Uşak 2., Bilecik 3.

Kızlar kategorisinde; A gurubunda, Aydın 1., İzmir 2., Eskişehir 3., Manisa 4.

B gurubunda, Denizli 1., Uşak 2., Afyonkarahisar 3.

C gurubunda, Kütahya 1., Muğla 2., Bilecik 3.

22.01.2017

