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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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SEKA Fabrika alanında tadilat çalışmaları devam ediyor

22 Ocak 2017 Pazar, 13:56
SEKA Fabrika alanında tadilat çalışmaları devam ediyor
SEKA Fabrika alanında tadilat çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Eski Seka Fabrikası'nın 2. ve 3. kağıt bölümlerinde tadilat çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımına devam edilen Eski Seka Fabrikası 2. ve 3. Kağıt Fabrikası'nda tadilat işleri devam ediyor. İkinci fabrika alanında 12 bin 300 metrekare çatı alanı ve 5 bin 200 metrekare cephe alanında, üçüncü fabrika alanında ise 11 bin metrekare çatı alanı ve 4 bin 400 metrekare cephe alanında tadilat yapılıyor. Proje kapsamında aslına uygun olarak yapılan tadilat çalışmasında dış cephelerde sıva sökümleri, raspa çalışması, demir kumlama, gerekli alanlarda duvar yıkımı ve yeniden yapımı, sıva ve boyama çalışması, çatıdaki mevcut pisliğin temizlenmesi, su yalıtımı ve kenet çatı çalışması gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında ikinci fabrika alanında çelik konstrüksiyonların kumlamaları, duvar yıkım ve yapımlarına ve çatı imalatları ve tuğla duvar imalatına devam ediliyor. Üçüncü fabrika alanında ise yapılan dış sıva imalatının sona ermesiyle birlikte cephe boyama çalışması başlatılacak.
(İG-RFK-Y)

22.01.2017 13:58:35 TSI
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