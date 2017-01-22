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Vali Demirtaş Adana Müze Kompleksinde incelemede bulundu

22 Ocak 2017 Pazar, 13:57
Vali Demirtaş Adana Müze Kompleksinde incelemede bulundu
Vali Demirtaş Adana Müze Kompleksinde incelemede bulundu
- Adana Valisi Mahmut Demirtaş, müteahhit firma yetkililerince sürdürülen çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eski Milli Mensucat Fabrikası'nın bulunduğu alanda yapımı devam eden ve Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük müzesi olma özelliği taşıyan Adana Müze Kompleksi'nde yapılan çalışmaları inceledi.
Vali Mahmut Demirtaş incelemeleri sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile müteahhit firma yetkililerinden ayrıntılı bilgiler aldı.
Firma yetkililerince yapılan açıklamada, "Çevre düzenlemesi imalatları kapsamında, yangın kulesinin onarılması, havuz yapımı, iç avlu peyzaj düzenlemesi ve sütunlu yol çelik konstrüksiyon imalatları ve giriş pergole imalatları, A Blok alçıpan duvar imalatları, B Blok camlı yürüme yolu, korkuluk ve wiremesh imalatları, G2 Blokta döşeme betonlarının kırılması çatı sökülmesi, ahşap makasların tadilatı, temel kazı, dolgu, izolasyon ve betonarme temellerinin yapılması imalatları ve çelik konstrüksiyon imalatları ile duvarlarda derz açılması, derz yapılması, duvar kırılması, örülmesi, çürütme, epoksitijleri ile dikiş yapılması imalatları, C Blok VRF imalatları işleri, A ve B Bloklarda havalandırma kanalları ve menfezlerinin imalatları ve A, B, C, D ve G2 Bloklardaki inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. Elektro ray, kamera tesisatı, işaret lambaları, aydınlatma armatürleri ve sensörlü armatürler, trafo, yeraltı kabloları ve kablo kanalları, zayıf akım kabloları ve sunucu kabinleri imalatları devam etmektedir. Teşhir tanzim çalışmaları kapsamında, beton kaide imalatları, vitrin çalışmaları tamamlanmış olup; mozaik çalışmaları, bilgi panolarının çalışmaları ve interaktif çalışmalar devam etmektedir" bilgilerine yer verildi.
Müze Kompleksi tamamlandığında, Adana'nın dünya çapında bir kültürel değere sahip olacağına dikkat çeken Vali Mahmut Demirtaş, müteahhit firma yetkililerince sürdürülen çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi.
Vali Mahmut Demirtaş, bu modern müzenin Adana'ya kazandırılacak olmasından dolayı hükümete, AB Bakanı Ömer Çelik'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.
(ADN-Y)

22.01.2017 14:02:22 TSI
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