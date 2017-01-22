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Belediyenin kurslarıyla başarıya koştular

22 Ocak 2017 Pazar, 14:25
Belediyenin kurslarıyla başarıya koştular
Belediyenin kurslarıyla başarıya koştular

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi'ne bağlı kurslarda eğitim alan öğrenciler, 2016 yılında üniversiteye yerleştirme oranında yüzde 81.7'lik bir başarı oranına ulaştı. Geçtiğimiz sene 661 öğrenci YGS, 493 öğrenci TEOG ve 144 öğrenci de KPSS'ye hazırlıkta belediyenin kurslarından faydalandı.
İlçe genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik olarak çalışmalarını sürdüren ve son 2 sene içerisinde verdiği kurslarla, üniversiteye yerleştirme oranında yüzde 81.7'lik bir başarı oranı elde eden Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Mesleki Eğitim Müdürlüğü, geçtiğimiz sene 661 öğrenciye üniversite sınavına hazırlık eğitimi (YGS-LYS) verdi. 493 öğrenci lise sınavlarına (TEOG), 144 kişi de Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlık eğitimi kurslarına katıldı.

Çocuklar için yaz okulu
Belediye, Aydınevler, Fındıklı, Cevizli, Esenkent, Küçükyalı ve Zümrütevler olmak üzere kendisine bağlı 6 eğitim evinde ilkokul ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencisi 510 kişiye, Türkçe, İngilizce ve matematik derslerine yönelik etüt desteği verdi. İdealtepe ve Zümrütevler Cumhuriyet Eğitim Merkezi ile Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde çocuklara yönelik yaz okulu ve vatandaşlara yönelik kültür-sanat, kişisel gelişim ve yabancı dil kurslarına da hızla devam eden müdürlüğün çalışmaları kapsamında, 245 öğrenci yaz okuluna katıldı. Yaz okulunda öğrencilere, eğlenceli matematik ve bilim, İngilizce, drama, sinema, diksiyon, oyun, işaret dili, yaratıcılık atölyesi ve ritim konularında eğitimler verildi.

Yabancı dil kurslarına büyük ilgi
Belediyenin büyük ilgi gören yabancı dil kurslarına 2016 yılında 598 kişi katıldı. Katılanların 468'i İngilizce, 45'i Almanca, 16'sı Fransızca, 39'u İspanyolca, 10'u Farsça, Arapça ve Osmanlıca eğitimi aldı. Ayrıca 47'si gitar, 46'sı keman, 239'u piyano, 33'ü bağlama, 43'ü halk oyunları, 25'i Latin dansları, 100'ü zumba ve 69 resim dallarında olmak üzere, toplamda 692 kişi de kültür-sanat kursları kapsamında eğitim gördü. Kişisel gelişim kurslarında ise 708 kişi eğitim alırken, katılımcıların 347'si tiyatro drama, 92'si diksiyon, 20'si pilates, 75'i kadınlar için direksiyon, 75'i satranç, 24'ü cilt bakım ve makyaj, 20'si fotoğrafçılık, işaret dili ve seramik ile 15'i grafik tasarım alanlarını seçti.

120 kişiye KOSGEB eğitimi
Ayrıca T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kapsamında 120 kişiye 32 saat eğitim verildi. Müdürlüğe bağlı kütüphanelerden olan ve 25 bin kitabı bünyesinde barındıran Feyyaz Tüzüner Okuma Salonu'nu 25 bin 400, 6 bin 625 kitaba ev sahipliği yapan Senih Tongsir Kütüphanesini 56 bin 557 ve 7 bin 864 kitabı bulunan Yalvaç Ural Çocuk Kütüphanesini 91 bin 474 kişi ziyaret etti. 3 bin 428 kitabı bulunan Küçükyalı Çınar Camii Halk Kütüphanesi'ne de 3 bin 892 kişi ziyarette bulundu.
Eğitimin önemli ve vazgeçilmez bir hak olduğunu ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Başarı grafiğimiz giderek yükseliyor. Geçen sene üniversiteye yerleştirmede yüzde 73.5'luk bir oran yakalamıştık, bu sene bunu yüzde 81.7'ye çıkardık. Giderek hem kurslarımızın başarı oranını yükselteceğiz, hem de kurslarımızı çeşitlendirip yaygınlaştırarak, ilçe halkının büyük çoğunluğunu bu kurslarla buluşturacağız" dedi.
(HK-SO-Y)

22.01.2017 14:29:56 TSI
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