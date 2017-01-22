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Çocuk yazarlar Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesini gezdi

22 Ocak 2017 Pazar, 14:34
Çocuk yazarlar Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesini gezdi
Çocuk yazarlar Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesini gezdi

(Fotoğraflı)

Hamza Alp
ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün "Öykü, Şiir, Masal ve Yazarlık Atölyesi" programı dahilinde kurs üyeleri Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesini gezdi.
Edebiyat öğretmeni ve aynı zamanda yazar olan Erdal Kara, program hakkında bilgiler verdi. "Amacımız çocuklarımıza Ünye'mizin kültürel, tarihi ve sanatsal mekanlarını gezdirerek gözlemler yapmalarını ve bu birikimlerini yazıya dökerek bir sonraki geleceğe aktarmak için çaba sarf ediyoruz" diyen Erdal Kara, "Genç kalemlerle Ünye masal ve öykülerini, hatta şiirlerini yazmak istiyoruz. Bu proje 8 aylık bir proje, şu anda 25 genç arkadaşımız var. Proje sonunda yazılanları kitap haline getirmek istiyoruz. Ayrıca öykü yazarlarıyla proje sonunda bir araya gelmek ve gençlere yazarlığa olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz" dedi.
Erdal Kara ayrıca, "Bu genç yazar adaylarımızla birlikte bugün Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesini gezdik ve burada bize halk bilimci hocamız Yücel Özdemir eşlik etti. Bu tarihi müzeyi yaşatarak gezdirdiği için teşekkür ediyoruz. Onun anlatımları ile birçok notlar aldık ve masallarımızda ve öykülerimizde kullanacağız" şeklinde konuştu.
(HA-MAY-SO-Y)

22.01.2017 14:39:26 TSI
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