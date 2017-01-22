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Down Cafe projesinin ihalesi yapılacak

22 Ocak 2017 Pazar, 14:42
Down Cafe projesinin ihalesi yapılacak
Down Cafe projesinin ihalesi yapılacak

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin imzasını taşıyan Down Cafe projesinin hazır olduğu ve ihalesinin de yakında yapılacağı öğrenildi.
İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Down sendromlulara özel olacak kafe, Belsa B Blok girişinde 60 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek.
Başta tasarımı olmak üzere her yönüyle farklı olacak Down Cafe'nin Şubat ayı içinde ihalesinin yapılarak Mart ayına kadar hizmete girmesinin planlandığını söyleyen yetkililer, "İzmit Belediyesi olarak şimdiye kadar engellilere yönelik bir çok örnek projeyi hayata geçirdik. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'ın talimatıyla yine bir ilke imza atarak Down sendromlulara özel bir mekan kazandırmak için çalışmalar başlattık. Engelli Dostu Belediye olarak, vatandaşların engellilerle iletişim kurması ve önyargılarının yok edilmesi amacıyla Down Cafe'yi de yakında faaliyete geçireceğiz. Engelli kişilerin yapabildiklerinin farkına varması ve kendi yeteneklerini keşfetmesiyle birlikte özgüven ve benlik kavramının gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan kafenin projesi hazır ve ihalesini de yakında gerçekleştireceğiz" dediler.
(RFK-Y)

22.01.2017 14:46:40 TSI
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