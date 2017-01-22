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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Başkan Ataç, asker düğününe katıldı

22 Ocak 2017 Pazar, 14:42
Başkan Ataç, asker düğününe katıldı
Başkan Ataç, asker düğününe katıldı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çukurhisar'da düzenlenen Asker Düğünü'ne katılarak gençlerin ve ailelerin gururuna ortak oldu.
Başkan Ataç, "Bizler için askerlik onurdur, şereftir. Mustafa Kemal'in kurduğu bu orduya hizmet etmek bizim için şereftir. Gençlerimize hayırlı olsun. Gençler vatan borcunuzu tamamlayarak sağ salim geri dönün. Allah'a emanet olun. Sizler bizim için kınalı kuzularsınız. Hayırlısı ile teskerenizi alın, söz veriyorum nikâhlarınızı da ben kıyacağım" dedi.
Başkan Ataç, daha sonra gençlere hediyelerini dağıtarak, vatani görevleri için uğurladı.
(KÇ)

22.01.2017 14:46:49 TSI
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